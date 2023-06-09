Київ не знав про переговори рф і Угорщини про полонених – МЗС

Зараз відомство вимагає невідкладно допустити до них українського консула.

рф передала Угорщині 11 українських військовополонених. В МЗС України повідомили, що уряд не знав про ці перемовини, а дізнався про них з повідомлень ЗМІ і публічних заяв угорських чиновників.

Про це у п'ятницю, 9 червня, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому. Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження", - написав він у Facebook.

Через передачу українських військовополонених МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини "для предметної розмови", повідомив Ніколенко. Українська сторона передала звернення з вимогою надати детальну інформацію про звільнених з полону військових та невідкладно забезпечити доступ до них для українського консула, щоб дізнатися про їхній станом здоров'я та надати їм консульську допомогу, повідомив речник МЗС.

Нагадаємо, що 9 червня віцепрем'єр-міністр Угорщини у справах церкви Жолт Шемьєн визнав факт передачі росією Угорщині 11 українських військовополонених з Закарпаття. За словами Шемьєн передача українських військовополонених угорській стороні відбулася за посередництва російської православної церкви і на прохання угорської сторони. Напередодні РПЦ оприлюднила заяву, де вказувала передачу угорській стороні групи полонених українців з Закарпаття.