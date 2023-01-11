Київ отримає в подарунок 60 вагонів метро від Варшавського метрополітену та 25 автобусів від Словаччини

Влада польської столиці планує відправити Києву 60 вагонів метро, а головне місто Словаччини – передати 25 міських автобусів.

Про це повідомила КМДА за підсумками зустрічі міського голови Віталія Кличка з мерами чотирьох європейських столиць: Варшави – Рафалом Тшасковським, Братислави – Матушем Валлом, Праги – Зденеком Гржибом і Будапешта – Гергелем Корачонем (усі п’ять населених пунктів є членами Пакту вільних міст).

Під час заходу Кличко підписав листа з Тшасковським, який закріпив наміри столиць України та Польщі щодо співробітництва між їхніми метрополітенами. У межах цієї угоди й було оголошено про надання 60 вагонів.

За даними КМДА, згадані столиці держав ЄС допомагали Києву і впродовж попередніх місяців повномасштабної війни рф проти нашої держави.

Зокрема, Прага надала 16 вагонів з продовольством, 400 теплових гармат і десять генераторів, Будапешт відправив потужний генератор для Київтеплоенерго і допоміг оздоровити українських дітей на території Угорщини, а Варшава стала логістичним центром для передачі Києву гуманітарної підтримки від інших партнерів.

У міській адміністрації Києва пояснили, що мери чотирьох європейських столиць відвідали 11 січня Україну для того, щоб продемонструвати свою підтримку й намір продовжувати допомогу головному місту нашої країни. Вони, зокрема, планують далі надавати Києву обладнання для проходження зими, передавати гуманітарну допомогу та сприяти майбутньому відновленню.

Нагадаємо, Литва надасть Україні системи ППО і зенітні установки, а Польща передасть Україні роту танків Leopard.