Київ отримав ще €1 млрд від ЄС за рахунок заморожених активів рф

Україна і далі очікує на повну конфіскацію активів і посилення санкцій у відповідь на звірства росії.

В четвер, 8 травня, Україна отримала від Євросоюзу 1 млрд євро, забезпечених прибутками від російських активів, в межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Тelegram-каналі.

"Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку рф. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави", - йдеться в дописі.

Прем'єр-міністр додав, що цей транш - "частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю".

Також Шмигаль подякував Євросоюзу і партнерам з G7 за дієвий механізм.

Глава уряду зазначив, що Україна очікує на повну конфіскацію активів і посилення санкцій у відповідь на звірства росії.