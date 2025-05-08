Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Київ отримав ще €1 млрд від ЄС за рахунок заморожених активів рф

08 травня 2025, 13:30
Київ отримав ще €1 млрд від ЄС за рахунок заморожених активів рф
Фото: з відкритих джерел
Україна і далі очікує на повну конфіскацію активів і посилення санкцій у відповідь на звірства росії.

В четвер, 8 травня, Україна отримала від Євросоюзу 1 млрд євро, забезпечених прибутками від російських активів, в межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Тelegram-каналі. 

"Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку рф. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави", - йдеться в дописі. 

Прем'єр-міністр додав, що цей транш - "частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю".

Також Шмигаль подякував Євросоюзу і партнерам з G7 за дієвий механізм. 

Глава уряду зазначив, що Україна очікує на повну конфіскацію активів і посилення санкцій у відповідь на звірства росії.

 
війна в Україніактиви рф

Останні матеріали

Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до Москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до Москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в Москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в Москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється