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Київ попросив НАТО про формальне запрошення до альянсу вже наступного тижня – Reuters

29 листопада 2024, 21:55
Київ попросив НАТО про формальне запрошення до альянсу вже наступного тижня – Reuters
Україна НАТО
Йдеться саме про отримання запрошення, а не про сам вступ.
Київ хоче, аби НАТО надала офіційне запрошення на вступ Україні вже наступного тижня.
 
Про це пише Reuters.
 
Видання отримало в своє розпорядження лист міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, в якому той закликав своїх колег з НАТО надати запрошення Києву під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.
 
Зокрема Україна заявляє, що погоджується з неможливістю приєднання до НАТО, доки триває війна. Але надання запрошення зараз, на думку Києва, продемонструє президенту росії путіну, що одна з його головних цілей — не дати Україні стати членом НАТО — не може бути досягнута.
 
Хоча раніше дипломати НАТО казали, що на даному етапі в альянсі немає консенсусу щодо запрошення України, у листі Сибіги зазначено, що зараз оптимальний час для такого запрошення.
 
"Це стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розв’язаної росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ і використання України як полігону для випробувань нової зброї", – пише Сибіга.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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