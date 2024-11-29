Київ попросив НАТО про формальне запрошення до альянсу вже наступного тижня – Reuters

Йдеться саме про отримання запрошення, а не про сам вступ.

Київ хоче, аби НАТО надала офіційне запрошення на вступ Україні вже наступного тижня.

Видання отримало в своє розпорядження лист міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, в якому той закликав своїх колег з НАТО надати запрошення Києву під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Зокрема Україна заявляє, що погоджується з неможливістю приєднання до НАТО, доки триває війна. Але надання запрошення зараз, на думку Києва, продемонструє президенту росії путіну, що одна з його головних цілей — не дати Україні стати членом НАТО — не може бути досягнута.