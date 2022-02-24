ПОЛІТИКА НОВИНИПостійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до представників тих держав, що є партнерами України, із закликом змінити порядок діяльності організації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ просить ООН припинити усю активність, крім спрямованої на Україну
"Робити вигляд, що ООН може працювати так, ніби нічого не відбувається - аморально", - пояснив Сергій Кислиця
Фото: ukrinform.ua
Про це дипломат повідомив, оприлюднивши фото свого звернення до колег, повідомляє Європейська правда.
"Закликаю вас призупинити некритичні зустрічі в ООН, щоби сконцентруватися на сьогоднішньому пріоритеті: зупинити російський наступ на світ, та вбивство громадян України. Робити вигляд, що ООН може працювати так, ніби нічого не відбувається - аморально", - пояснив він.
У четвер відбудеться ще одне засідання РБ ООН, Кислиця сподівається що цей заклик розглянуть і там.
Нагадаємо, що Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.
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