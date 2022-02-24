Київ просить ООН припинити усю активність, крім спрямованої на Україну

"Робити вигляд, що ООН може працювати так, ніби нічого не відбувається - аморально", - пояснив Сергій Кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до представників тих держав, що є партнерами України, із закликом змінити порядок діяльності організації.

Про це дипломат повідомив, оприлюднивши фото свого звернення до колег, повідомляє Європейська правда.

"Закликаю вас призупинити некритичні зустрічі в ООН, щоби сконцентруватися на сьогоднішньому пріоритеті: зупинити російський наступ на світ, та вбивство громадян України. Робити вигляд, що ООН може працювати так, ніби нічого не відбувається - аморально", - пояснив він.

У четвер відбудеться ще одне засідання РБ ООН, Кислиця сподівається що цей заклик розглянуть і там.

Нагадаємо, що Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.