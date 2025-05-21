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ПОЛІТИКА

Київ просить ЄС вжити жорсткіших санкцій проти росії попри невизначеність позиції США

21 травня 2025, 14:20
Київ просить ЄС вжити жорсткіших санкцій проти росії попри невизначеність позиції США
Україна просить ЄС поширити санкції на іноземні компанії, які використовують блока технології для надання допомоги росії.

Україна попросить ЄС розглянути нові масштабні кроки з ізоляції москви. Заходи включають арешт російських активів і введення санкцій щодо деяких покупців російської нафти

Про це повідомляє Reuters.

Українська Біла книга, яку презентують ЄС наступного тижня, закликає блок із 27 країн зайняти агресивнішу і незалежнішу позицію щодо санкцій, оскільки невизначеність з боку Вашингтона зберігається.

Серед 40 сторінок рекомендацій - заклики ухвалити законодавство, яке прискорить вилучення ЄС активів у осіб, які перебувають під санкціями, і відправку їх в Україну.

Крім того, Україна просить ЄС поширити санкції на іноземні компанії, які використовують блока технології для надання допомоги росії, а також "запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти".

Такі вторинні санкції, які можуть вдарити по великих покупцях, таких як Індія і Китай, стали б важливим кроком, на який Європа досі не наважувалася. Президент США Дональд Трамп публічно обговорював це, перш ніж ухвалити рішення не діяти наразі.

У Білій книзі також міститься заклик до ЄС розглянути можливість використання принципу більшості під час ухвалення рішень щодо санкцій, щоб не допустити блокування окремими державами-членами заходів, які в іншому разі потребують одностайного ухвалення.

Після розмови з владіміром путіним 19 травня Трамп вирішив не запроваджувати нові санкції проти росії, розбивши сподівання європейських лідерів і Києва, які впродовж кількох тижнів умовляли його посилити тиск на москву.

Як повідомило агентству Reuters джерело, знайоме з ходом розмови, Трамп поговорив з українськими та європейськими лідерами після своєї розмови з путіним і повідомив їм, що не хоче вводити санкції зараз і хоче дати час для переговорів.

ЄС і Велика Британія запровадили додаткові санкції проти росії 20 травня, заявивши, що вони все ще сподіваються, що Вашингтон приєднається до них. Але європейці відкрито обговорюють способи, якими вони можуть чинити тиск на москву, якщо Вашингтон більше не готовий брати участь.

СШАвійнаЄвросоюзсанкціі проти росії

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