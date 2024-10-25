Київ просив у Польщі зброю, яку та купила в Південної Кореї, проте Дуда відмовив – ЗМІ
Глава польщі Анджей Дуда заперечив можливість передачі Україні зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї.
Про це передає польська радіостанція RMF24.
На запитання чи розглядається сценарій, коли Південна Корея вирішить передати Україні зброю, то Варщава надасть Україні ту зброю, яку отримала від Кореї, а союзники на той час поповнять запаси країни, на що польський президент відповів:
"Не існує жодного сценарію, за яким ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща".
Він додав, що Київ подавав запит про ймовірне передавання Україні з Варшави південнокорейського озброєння, однак Польща відмовила.
Після повідомлень, що КНДР відправила кілька тисяч своїх солдатів в росію для війни проти України, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може переглянути заборону на постачання летальної зброї в Україні.
Але Дуда сказав, що навіть якщо Сеул погодиться передавати Україні зброю – це буде не з запасів, передбачених для Польщі.