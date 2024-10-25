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Київ просив у Польщі зброю, яку та купила в Південної Кореї, проте Дуда відмовив – ЗМІ

25 жовтня 2024, 15:56
Київ просив у Польщі зброю, яку та купила в Південної Кореї, проте Дуда відмовив – ЗМІ
Країна не передаватиме зброю з запасів, передбачених для Польщі.

Глава польщі Анджей Дуда заперечив можливість передачі Україні зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї.

Про це передає польська радіостанція RMF24.

На запитання чи розглядається сценарій, коли Південна Корея вирішить передати Україні зброю, то Варщава надасть Україні ту зброю, яку отримала від Кореї, а союзники на той час поповнять запаси країни, на що польський президент відповів: 

"Не існує жодного сценарію, за яким ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща".

Він додав, що Київ подавав запит про ймовірне передавання Україні з Варшави південнокорейського озброєння, однак Польща відмовила.

Після повідомлень, що КНДР відправила кілька тисяч своїх солдатів в росію для війни проти України, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може переглянути заборону на постачання летальної зброї в Україні.

Але Дуда сказав, що навіть якщо Сеул погодиться передавати Україні зброю – це буде не з запасів, передбачених для Польщі.

 
ПольщаПівденна Кореявійна в Україні

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