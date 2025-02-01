Київ розраховує, що Трамп зможе схилити європейців до використання заморожених активів рф
01 лютого 2025, 14:25
В адміністрації президента України зазначають, що у Трампа є "влада змінити позицію більш скептично налаштованих країн".
Українські чиновники відновили спроби отримати доступ до сотень мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі, оскільки сподіваються переконати президента Дональда Трампа, який нещодавно вступив на посаду, подолати європейську протидію в цьому питанні.
Про це пише The Washington Post.
Київ очікує, що альтернативне джерело фінансування озброєнь і відновлення сподобається Трампу, який прагне скоротити іноземну допомогу.
"Українські чиновники, які займаються цим питанням, кажуть, що не знають, якою є позиція нової адміністрації щодо питання конфіскації, але деякі представники попередньої адміністрації її підтримали. Деякі з більш агресивних союзників України в Європі, включно з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Каєю Каллас, також підтримують цей крок, але підтримка самого Трампа розглядається як ключова", - пише WP.
В адміністрації президента України зазначають, що у Трампа є "влада змінити позицію більш скептично налаштованих країн". При цьому саме жорсткий підхід Трампа до міжнародної політики дав деяким українським чиновникам надію на прорив.
"Для того, хто намагається отримати всю Гренландію, це не має великого значення", - сказав один із них у коментарі WP.
Джейкоб Кіркегор, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона, сказав, що українські чиновники намагалися апелювати до Трампа, пропонуючи використовувати гроші для купівлі американської зброї.
"Це дуже чітка послуга за послугу. І вони б хотіли, щоб Трамп прийняв цей аргумент і по суті сказав європейцям: "Послухайте, якщо ви хочете, щоб я продовжував постачати Україні зброю, ну, давайте купимо її за рахунок російських активів", - сказав він.
Водночас європейські чиновники зазначають, що такі країни, як Німеччина і Франція, як і раніше, категорично проти конфіскації активів, і "немає жодних сигналів, що вказують майбутній прорив".