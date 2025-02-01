Київ розраховує, що Трамп зможе схилити європейців до використання заморожених активів рф

В адміністрації президента України зазначають, що у Трампа є "влада змінити позицію більш скептично налаштованих країн".

Українські чиновники відновили спроби отримати доступ до сотень мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі, оскільки сподіваються переконати президента Дональда Трампа, який нещодавно вступив на посаду, подолати європейську протидію в цьому питанні.

Про це пише The Washington Post.

Київ очікує, що альтернативне джерело фінансування озброєнь і відновлення сподобається Трампу, який прагне скоротити іноземну допомогу.

"Українські чиновники, які займаються цим питанням, кажуть, що не знають, якою є позиція нової адміністрації щодо питання конфіскації, але деякі представники попередньої адміністрації її підтримали. Деякі з більш агресивних союзників України в Європі, включно з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Каєю Каллас, також підтримують цей крок, але підтримка самого Трампа розглядається як ключова", - пише WP.