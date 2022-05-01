Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Київ торік побив 25 температурних рекордів

2021 рік увійшов у двадцятку найтепліших з 1881 року
У Києві у 2021 році було зафіксовано 25 температурних рекордів.
Київ торік побив 25 температурних рекордів фото: nichedatafactory.com
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 
 
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньорічна температура у Києві становила +9,2°С, що на 0,2°С більше кліматичної норми 1991-2020 років.
 
2021 рік увійшов у двадцятку найтепліших з 1881 року.
 
Впродовж семи місяців минулого року спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно із середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували від'ємні відхилення від неї. Особливо відзначились липень і листопад, які мали найбільші відхилення від середньобагаторічних показників відповідно на 3,3°С та 2,2°С.
 
Найхолодніше минулого року було 20 січня – мінус 20,2°С, найспекотніше – 24 червня, коли температура у затінку сягнула +35,5°С.
 
Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні – відповідно 9 та 10.
 
Опадів на проспекті Науки, 37 випало 533 мм, що відповідає 86% кліматичної норми.
 
2021 рік увійшов у двадцятку найсухіших. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно – майже дві місячні норми у січні та лютому, а у червні і жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2022 17:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.