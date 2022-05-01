CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві у 2021 році було зафіксовано 25 температурних рекордів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ торік побив 25 температурних рекордів
2021 рік увійшов у двадцятку найтепліших з 1881 року
фото: nichedatafactory.com
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньорічна температура у Києві становила +9,2°С, що на 0,2°С більше кліматичної норми 1991-2020 років.
2021 рік увійшов у двадцятку найтепліших з 1881 року.
Впродовж семи місяців минулого року спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно із середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували від'ємні відхилення від неї. Особливо відзначились липень і листопад, які мали найбільші відхилення від середньобагаторічних показників відповідно на 3,3°С та 2,2°С.
Найхолодніше минулого року було 20 січня – мінус 20,2°С, найспекотніше – 24 червня, коли температура у затінку сягнула +35,5°С.
Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні – відповідно 9 та 10.
Опадів на проспекті Науки, 37 випало 533 мм, що відповідає 86% кліматичної норми.
2021 рік увійшов у двадцятку найсухіших. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно – майже дві місячні норми у січні та лютому, а у червні і жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.
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05 01 2022 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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