Київ у новорічну ніч: метро - до 22:00, наземний транспорт - до 22:30, комендантська година – з 23:00

Столична влада повідомила формат роботи в новорічну ніч метрополітену і наземного транспорту та нагадала про необхідність дотримання комендантської години і заборони салютів

Столична влада повідомила формат роботи в новорічну ніч метрополітену і наземного транспорту та нагадала про необхідність дотримання комендантської години і заборони салютів.

Про це йдеться на сайті КМВА.

Міська влада закликала киян неухильно дотримуватися комендантської години з 23:00 до 05:00 та заздалегідь запланувати повернення додому, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану.

"У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години. Як відомо, метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт - до 22:30. Детальну інформацію про закриття кожної станції дивіться за посиланням", - йдеться у повідомленні.

В КМВА нагадали, що порушники комендантської години наражають себе на небезпеку та створюють конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони міста.

"Виходити на вулицю під час комендантської години можна, тільки щоб прослідувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Не забувайте, що необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу!" - наголосили в КМВА.