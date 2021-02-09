Київ уклав кредитну угоду з ЄБРР на EUR140 млн для розвитку теплової інфраструктури

Київська міськдержадміністрація, КП "Київтеплоенерго" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали кредитну угоду на EUR140 млн для розвитку теплової інфраструктури в столиці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Реалізація програми допоможе підвищити енергоефективність і знизити споживання енергоресурсів - природного газу, електроенергії та води. Але головне - впровадження масштабних проектів модернізації дасть змогу поліпшити якість і надійність послуг для киян", - наводить коментар мера Києва Віталія Кличка прес-служба КМДА.

Крім кредитного фінансування, місто спрямує на реалізацію проекту EUR26 млн власних коштів.

ЄБРР висловив готовність продовжувати співпрацю з Києвом у втіленні інших інфраструктурних проектів.

"Ми також продовжуватимемо нашу подальшу співпрацю в рамках інших проектів. Це і "Зелене місто", завдяки якому місто закуповує новий громадський транспорт, і готові допомагати в будівництві метро на Троєщину", - наведено у прес-релізі банку слова директора ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Як повідомлялося, Київрада схвалила залучення цього кредиту на термін до 13 років у квітні цього року, уповноваживши мера міста підписати договір гарантії з ЄБРР. У липні банк схвалив надання кредиту.

Наймасштабніший проект у рамках кредитної програми - встановлення на ТЕЦ-6 сучасного когенераційного обладнання. У рамках енергоефективних заходів на ТЕЦ-5 планується будівництво конденсаційного економайзера, що дає змогу використовувати залишкову енергію димових газів для виробництва тепла. Аналогічне обладнання вже три роки працює на ТЕЦ-6.

Крім того, передбачається фінансування комплексу рішень, спрямованих на впровадження системи моніторингу та управління SCADA, що дає змогу в режимі реального часу стежити за технічними параметрами роботи обладнання на всіх виробничих об'єктах.

КП "Київтеплоенерго" повністю належить Києву, є оператором системи централізованого теплопостачання міста, що складається з двох великих газових ТЕЦ, 15 великих, 168 малих і середніх котелень, 2800 км теплових мереж, понад 9400 теплових пунктів та сміттєспалювального заводу "Енергія".

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