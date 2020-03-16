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Київ забезпечений тестами на коронавірус, вже є й ті, що дають результати з аналізу слини

Поворозник зазначив, що на митній території України вже є 100 тестів, які дають результат з аналізу слини
"Тести є, тестами місто забезпечене. На сьогодні на вечір очікуємо ще майже 4 тис. тестів для лікувальних закладів міста Києва", - сказав він на брифінгу в понеділок.
Київ забезпечений тестами на коронавірус, вже є й ті, що дають результати з аналізу слини Фото: з вільних джерел

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник стверджує, що столиця забезпечена тестами для визначення зараження людини коронавірусом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Тести є, тестами місто забезпечене. На сьогодні на вечір очікуємо ще майже 4 тис. тестів для лікувальних закладів міста Києва", - сказав він на брифінгу в понеділок.

Поворозник також зазначив, що на митній території України вже є 100 тестів, які дають результат з аналізу слини. "Спочатку були з крові, тепер є й зі слини. Ми їх протестуємо, і до кінця тижня у нас буде також достатня кількість тестів для визначення захворювання коронавірусом", - сказав він.

Нагадаємо, що у США створили тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше наявних

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16 03 2020 16:30
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