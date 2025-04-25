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Київ запропонував провести саміт у Римі під час похорону Папи Франциска – La Repubblica

25 квітня 2025, 09:09
Київ запропонував провести саміт у Римі під час похорону Папи Франциска – La Repubblica
Фото: vaticannews.va
Союзники України прохолодно ставляться до цієї ідеї, мовляв проблеми з логістикою і приміщенням для переговорів.
Київ звернувся до Рима та інших партнерів із проханням провести саміт щодо України, коли лідери низки держав приїдуть на похорон Папи Римського. 
 
Про це пише La Repubblica з посиланням на джерела.
 
Київ пропонує саміт за участі США, Італії, Франції, Великої Британії та, можливо, Німеччини, яку на церемонії прощання у Ватикані представлятиме ексканцлер Олаф Шольц.
 
"Сумніваюся, що саміт можна провести в день похорону Папи. Де відбуватиметься саміт? Трамп із сотнею кортежу... З погляду логістики це  дуже складно", - прокоментував італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні. 
 
Водночас Київ продовжує наполягати на проведенні саміту. Якщо це буде неформальна зустріч, то їх могли б організувати на віллі Таверна у резиденції посла США, або італійська влада могла б надати інше приміщення.
 
Крім цього, за даними джерел видання, президент США Дональд Трамп, який сьогодні прибуде до Рима, може відвідати три двосторонні зустрічі. Йдеться про діалог з президентом України Володимиром Зеленським, французьким президентом Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

 

Римвійна в Україніросія окупанти

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