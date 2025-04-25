Київ запропонував провести саміт у Римі під час похорону Папи Франциска – La Repubblica

Київ звернувся до Рима та інших партнерів із проханням провести саміт щодо України, коли лідери низки держав приїдуть на похорон Папи Римського.

Київ пропонує саміт за участі США, Італії, Франції, Великої Британії та, можливо, Німеччини, яку на церемонії прощання у Ватикані представлятиме ексканцлер Олаф Шольц.

"Сумніваюся, що саміт можна провести в день похорону Папи. Де відбуватиметься саміт? Трамп із сотнею кортежу... З погляду логістики це дуже складно", - прокоментував італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Водночас Київ продовжує наполягати на проведенні саміту. Якщо це буде неформальна зустріч, то їх могли б організувати на віллі Таверна у резиденції посла США, або італійська влада могла б надати інше приміщення.

Крім цього, за даними джерел видання, президент США Дональд Трамп, який сьогодні прибуде до Рима, може відвідати три двосторонні зустрічі. Йдеться про діалог з президентом України Володимиром Зеленським, французьким президентом Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.