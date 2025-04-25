Київ запропонував провести саміт у Римі під час похорону Папи Франциска – La Repubblica
25 квітня 2025, 09:09
Фото: vaticannews.va
Союзники України прохолодно ставляться до цієї ідеї, мовляв проблеми з логістикою і приміщенням для переговорів.
Київ звернувся до Рима та інших партнерів із проханням провести саміт щодо України, коли лідери низки держав приїдуть на похорон Папи Римського.
Про це пише La Repubblica з посиланням на джерела.
Київ пропонує саміт за участі США, Італії, Франції, Великої Британії та, можливо, Німеччини, яку на церемонії прощання у Ватикані представлятиме ексканцлер Олаф Шольц.
"Сумніваюся, що саміт можна провести в день похорону Папи. Де відбуватиметься саміт? Трамп із сотнею кортежу... З погляду логістики це дуже складно", - прокоментував італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.
Водночас Київ продовжує наполягати на проведенні саміту. Якщо це буде неформальна зустріч, то їх могли б організувати на віллі Таверна у резиденції посла США, або італійська влада могла б надати інше приміщення.
Крім цього, за даними джерел видання, президент США Дональд Трамп, який сьогодні прибуде до Рима, може відвідати три двосторонні зустрічі. Йдеться про діалог з президентом України Володимиром Зеленським, французьким президентом Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.