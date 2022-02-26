CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївське метро припиняє транспортні перевезення та переходить в режим укриття.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київське метро перейшло в режим укриття
Раніше повідомлялось, що станції метро на Святошинсько-Броварській гілці метро у Києві працюють лише в режимі укриття, потяги не курсують
VIACHESLAV RATYNSKYI/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
Про це зазначається у telegram КМДА, повідомляє "Економічна правда".
Раніше повідомлялось, що станції метро на Святошинсько-Броварській гілці метро у Києві працюють лише в режимі укриття, потяги не курсують.
Нагадаємо, що Віталій Кличко заявив, що у місті після складної ночі немає російських військових, але у столиці діють диверсійні групи. Мер міста попередив, що члени диверсійних груп озброєні, у цивільній формі та говорять російською
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26 02 2022 11:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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