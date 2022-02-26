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Київське метро перейшло в режим укриття

Раніше повідомлялось, що станції метро на Святошинсько-Броварській гілці метро у Києві працюють лише в режимі укриття, потяги не курсують
Київське метро припиняє транспортні перевезення та переходить в режим укриття.
Київське метро перейшло в режим укриття VIACHESLAV RATYNSKYI/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Про це зазначається у telegram КМДА, повідомляє "Економічна правда".

Раніше повідомлялось, що станції метро на Святошинсько-Броварській гілці метро у Києві працюють лише в режимі укриття, потяги не курсують.

Нагадаємо, що Віталій Кличко заявив, що у місті після складної ночі немає російських військових, але у столиці діють диверсійні групи. Мер міста попередив, що члени диверсійних груп озброєні, у цивільній формі та говорять російською

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26 02 2022 11:30
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