Київське метро перейшло в режим укриття

Раніше повідомлялось, що станції метро на Святошинсько-Броварській гілці метро у Києві працюють лише в режимі укриття, потяги не курсують

Київське метро припиняє транспортні перевезення та переходить в режим укриття.

Про це зазначається у telegram КМДА, повідомляє "Економічна правда".

Раніше повідомлялось, що станції метро на Святошинсько-Броварській гілці метро у Києві працюють лише в режимі укриття, потяги не курсують.

Нагадаємо, що Віталій Кличко заявив, що у місті після складної ночі немає російських військових, але у столиці діють диверсійні групи. Мер міста попередив, що члени диверсійних груп озброєні, у цивільній формі та говорять російською