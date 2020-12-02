"Київстар" випередив "Vodafone Україна" і lifecell зі швидкості мобільного інтернету в 2019 році

Як наголошується в звіті speed-test компанії, протягом 2019 року середня швидкість мобільного інтернету в мережі "Київстару" була найвищою серед мобільних операторів України

Під час дослідження, яке проводилося в період з 1 січня до 31 грудня 2019 року, мобільна мережа "Київстар" отримала 56,5 тис. балів, lifecell - майже 50,7 тис. балів, "Vodafone Україна" - 48,3 тис. балів.

Французька speed-test компанія nPerf оприлюднила дослідження швидкості мобільного інтернету українських операторів у 2019 році, на першому місці - "Київстар", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час дослідження, яке проводилося в період з 1 січня до 31 грудня 2019 року, мобільна мережа "Київстар" отримала 56,5 тис. балів, lifecell - майже 50,7 тис. балів, "Vodafone Україна" - 48,3 тис. балів.

Як наголошується в звіті speed-test компанії, протягом 2019 року середня швидкість мобільного інтернету в мережі "Київстару" була найвищою серед мобільних операторів України. Так, середня швидкість завантаження даних у мережі "Київстару" майже 21 Мбіт/с, а передача даних - 12 Мбіт/с. У "Київстару" також найвищий результат якості відеостримінгу і швидкість інтернет-з'єднань у мережі 4G.

Середня швидкість завантаження даних у мережі оператора lifecell - 15,32 Мбіт/с, а передача даних - 6,54 Мбіт/с.

У "Vodafone Україна" в 2019 році середня швидкість завантаження даних у мережі була 16 Мбіт/с, передача даних - 8,24 Мбіт/с.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), дозволила мобільним операторам розпочати усунення фрагментації радіочастотного ресурсу в смугах радіочастот 824-960 МГц для подальшої трансформації ліцензій операторів із метою запуску на зазначених частотах 4G зв'язку (LTE).

Нагадаємо, що у Китаї почали розробляти 6G мережі.