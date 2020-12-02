"Київстар" випередив "Vodafone Україна" і lifecell зі швидкості мобільного інтернету в 2019 році
Французька speed-test компанія nPerf оприлюднила дослідження швидкості мобільного інтернету українських операторів у 2019 році, на першому місці - "Київстар", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Під час дослідження, яке проводилося в період з 1 січня до 31 грудня 2019 року, мобільна мережа "Київстар" отримала 56,5 тис. балів, lifecell - майже 50,7 тис. балів, "Vodafone Україна" - 48,3 тис. балів.
Як наголошується в звіті speed-test компанії, протягом 2019 року середня швидкість мобільного інтернету в мережі "Київстару" була найвищою серед мобільних операторів України. Так, середня швидкість завантаження даних у мережі "Київстару" майже 21 Мбіт/с, а передача даних - 12 Мбіт/с. У "Київстару" також найвищий результат якості відеостримінгу і швидкість інтернет-з'єднань у мережі 4G.
Середня швидкість завантаження даних у мережі оператора lifecell - 15,32 Мбіт/с, а передача даних - 6,54 Мбіт/с.
У "Vodafone Україна" в 2019 році середня швидкість завантаження даних у мережі була 16 Мбіт/с, передача даних - 8,24 Мбіт/с.
Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), дозволила мобільним операторам розпочати усунення фрагментації радіочастотного ресурсу в смугах радіочастот 824-960 МГц для подальшої трансформації ліцензій операторів із метою запуску на зазначених частотах 4G зв'язку (LTE).
Нагадаємо, що у Китаї почали розробляти 6G мережі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею