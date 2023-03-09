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Кислиця про рф: країна, що коїть воєнні злочини, не може головувати у Радбезі ООН

09 березня 2023, 20:16
Кислиця про рф: країна, що коїть воєнні злочини, не може головувати у Радбезі ООН
Сергій Кислиця. Фото: ukrinform.net
росія, яка здійснює воєнні злочини і бомбить українські міста - не може головувати у Раді Безпеки ООН.

Про це наголошує постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Написав він у Twitter.

Кислиця звернувся до всіх керівників дипломатичних місій (крім рф) у Радбезі із запитанням: “Якщо російські ракети поцілять у ваші міста, чи дозволите ви росії головувати в Раді Безпеки?”

Він також розмістив твіти іспанською, італійською і польською, та  тегнув ЗМІ, які виходять відповідними мовами, поставивши риторичне запитання: “Чи буде небензя, посланець кремлівського диктатора, звинувачений у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, головувати в Раді Безпеки ООН? Чи дозволили б ви професійному злочинцю головувати у верховному суді?”.

Раніше Кислиця порівняв представника росії в ООН з м’ясником, у якого на руках кров.
РосіяООНРадбез ООНКислиця

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