Кислиця про рф: країна, що коїть воєнні злочини, не може головувати у Радбезі ООН
Про це наголошує постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
Написав він у Twitter.
Кислиця звернувся до всіх керівників дипломатичних місій (крім рф) у Радбезі із запитанням: “Якщо російські ракети поцілять у ваші міста, чи дозволите ви росії головувати в Раді Безпеки?”
Він також розмістив твіти іспанською, італійською і польською, та тегнув ЗМІ, які виходять відповідними мовами, поставивши риторичне запитання: “Чи буде небензя, посланець кремлівського диктатора, звинувачений у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, головувати в Раді Безпеки ООН? Чи дозволили б ви професійному злочинцю головувати у верховному суді?”.Раніше Кислиця порівняв представника росії в ООН з м’ясником, у якого на руках кров.