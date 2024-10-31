Кислиця в ООН: росія та КНДР об’єднуються для підтримки бойових дій в Україні

До складу контингенту входять щонайменше 500 офіцерів армії Північної Кореї, зокрема три генерали з Генерального штабу.

Військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тисяч військовослужбовців проходить підготовку на пʼяти полігонах Східного військового округу Збройних сил росії. Їх тренують російські військові інструктори зі складу Повітряно-десантних військ та підрозділів спецпризначення.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН "Підтримання миру і безпеки України".

До складу контингенту входять щонайменше 500 офіцерів армії Північної Кореї, зокрема три генерали з Генерального штабу:

генерал-полковник Кім Янг Бок, заступник начальника Генштабу з операцій спеціального призначення;

генерал-полковник Лі Чхан Хо, заступник начальника Генерального штабу — начальник розвідувального управління; та

генерал-майор Шин Гем Чхоль, начальник Головного оперативного управління.

росія планує формувати з північнокорейських військових щонайменше пʼять частин або зʼєднань чисельністю від 2 тисяч до 3 тисяч військовослужбовців кожне. Військові з КНДР носитимуть російську форму, використовуватимуть російську стрілецьку зброю та отримають російські документи.

Щоб приховати присутність іноземних військових, північнокорейців інтегрують в російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин, зокрема у "спеціальний бурятський батальйон" 11-ї окремої десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС рф.

Сергій Кислиця додав, що з 23 до 28 жовтня зі Східного військового округу до кордону росії з Україною перелетіло щонайменше сім літаків з військовими загальною чисельністю до 2 100 солдатів. Очікується, що їхня кількість зросте до 4 500 до початку листопада. А в листопаді вони почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ.

Постпред України при ООН наголосив, що такі дії росії і Північної Кореї порушують міжнародне право, Статут ООН, низку резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Активна участь військ КНДР у російській агресивній війні проти України є дуже поганою новиною для світу. Це найнебезпечніший розвиток подій за останній період війни з точки зору його глобальних наслідків", — сказав він.

І зазначив, що північнокорейські військові військові повернуться з війни рф проти України додому з винятковим досвідом ведення сучасної війни. І можуть використати його для війни на Далекому Сході.

"І що найбільше дивує, навіть перед обличчям військового альянсу між росією і КНДР, все ще є люди, які відчайдушно хочуть вірити, що обмеження здатності України захищати себе — тепер ще й від двох ядерних держав — якимось чином зробить ці держави більш схильними до миру. Така позиція є або інфантильною, або цинічною. Звʼязування рук державі, що обороняється, може забезпечити лише кілька років спокою за рахунок України, її народу та інфраструктури. І Україна ніколи не погодиться на такий сценарій", — резюмував Кислиця.

У росії назвали відправку солдатів КНДР на війну проти України "дезінформацією". Її нібито поширюють для того, щоб "виправдати рішення НАТО направити свої війська" на допомогу Києву.

"Що стосується перекидання військ КНДР в росію - це дезінформація... Той спектакль, який ми сьогодні побачили, це спроба виправдати власне рішення відправити війська НАТО, щоб підтримувати "режим" українського президента", - сказав Небензя.

Він додав, що позиція росії щодо співпраці з КНДР "відкрита".