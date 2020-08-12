НОВИНИПостачанням кисню у Волинській області забезпечено 887 (58%) ліжок для пацієнтів з COVID-19, з них завантажено 290, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Киснем у Волинській області забезпечено 58% ліжок - заступник міністра охорони здоров'я
Фото: vidomosti-ua.com
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Загалом у Волинській області є 1,526 тис. ліжок у медзакладах, які надають допомогу хворим із COVID-19. Завантаженість станом на 7 грудня становила 38,7%, зокрема на стаціонарному лікуванні перебувала 591 людина. Постачанням кисню в області забезпечені 887 ліжок (58%). Кисневої терапії потребують 290 людей", - сказала вона
При цьому Садов’як додала, що у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 47 хворих із COVID-19, із них вісім - на апаратах ШВЛ. Загалом в області у відділеннях інтенсивної терапії під таких пацієнтів виділено 133 ліжка.
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08 12 2020 12:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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