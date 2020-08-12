Киснем у Волинській області забезпечено 58% ліжок - заступник міністра охорони здоров'я

Постачанням кисню у Волинській області забезпечено 887 (58%) ліжок для пацієнтів з COVID-19, з них завантажено 290, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.

Фото: vidomosti-ua.com

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Загалом у Волинській області є 1,526 тис. ліжок у медзакладах, які надають допомогу хворим із COVID-19. Завантаженість станом на 7 грудня становила 38,7%, зокрема на стаціонарному лікуванні перебувала 591 людина. Постачанням кисню в області забезпечені 887 ліжок (58%). Кисневої терапії потребують 290 людей", - сказала вона При цьому Садов’як додала, що у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 47 хворих із COVID-19, із них вісім - на апаратах ШВЛ. Загалом в області у відділеннях інтенсивної терапії під таких пацієнтів виділено 133 ліжка. Читайте також: Велика Британія першою на Заході починає масову вакцинацію від COVID-19

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