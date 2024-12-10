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Китай блокує постачання безпілотників та компонентів до них, які критично важливі для війни в Україні – Bloomberg

10 грудня 2024, 08:55
Китай блокує постачання безпілотників та компонентів до них, які критично важливі для війни в Україні – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Китайські виробники вже почали обмежувати продажі ключових компонентів, таких як двигуни, батареї та контролери польоту, до США та Європи
Китай оголосив про значне скорочення постачання безпілотників і їх компонентів, що може вплинути на хід війни в Україні, де дрони відіграють ключову роль у боротьбі проти російської агресії.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Ескалація конфлікту між Китаєм і США тепер зачепила і сферу технологій, які критично важливі для оборони України.
 
Китайські виробники вже почали обмежувати продажі ключових компонентів, таких як двигуни, батареї та контролери польоту, до США та Європи. Це попередні кроки до нових експортних правил, які можуть бути введені найближчим часом. Нові обмеження, за словами джерел, можуть включати вимогу отримання ліцензій або повідомлення уряду про заплановані поставки.
 
Україна, яка в значній мірі покладається на доступ до дешевих китайських компонентів, може відчути значні труднощі через ці обмеження. Виробництво дронів, яке стало стратегічно важливим в умовах війни, опиняється під загрозою.
 
Ситуація ускладнюється загостренням торговельного конфлікту між Китаєм і США. У відповідь на обмеження, накладені Вашингтоном на експорт мікросхем до Китаю, Пекін заборонив продаж товарів подвійного призначення американським компаніям. Багато західних країн, включаючи США та європейські держави, уже шукають альтернативи китайським поставкам, але залежність від китайських виробників залишається значною.
 
За словами Лоренца Майєра, директора компанії Auterion, яка постачає програмне забезпечення для безпілотників в Україну, обмеження можуть стати серйозною перешкодою для поточних проєктів.
 
"Я чую таку історію кожні два-три дні", - зазначив він.
 
Українські виробники активно використовують китайські компоненти для створення доступної та ефективної зброї. Безпілотники стали основним інструментом для виконання розвідувальних і бойових завдань. У липні 2023 року Китай вже оголосив заборону на експорт безпілотників для військового використання, заявляючи, що не підтримує жодну сторону конфлікту.
 
Вашингтон активно відстежує ситуацію. Держдепартамент і Міністерство торгівлі США працюють над пошуком альтернативних постачальників, зокрема двигунів, батарей і магнітів. Пентагон також вніс до чорного списку кілька китайських компаній, які, на його думку, пов’язані з армією КНР. Однак ці обмеження поки що не усувають загальну залежність від китайських технологій.

 

Китайдронивійна в Україніросія окупанти

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