Китай блокує постачання безпілотників та компонентів до них, які критично важливі для війни в Україні – Bloomberg

Китайські виробники вже почали обмежувати продажі ключових компонентів, таких як двигуни, батареї та контролери польоту, до США та Європи

Китай оголосив про значне скорочення постачання безпілотників і їх компонентів, що може вплинути на хід війни в Україні, де дрони відіграють ключову роль у боротьбі проти російської агресії.

Ескалація конфлікту між Китаєм і США тепер зачепила і сферу технологій, які критично важливі для оборони України.

Китайські виробники вже почали обмежувати продажі ключових компонентів, таких як двигуни, батареї та контролери польоту, до США та Європи. Це попередні кроки до нових експортних правил, які можуть бути введені найближчим часом. Нові обмеження, за словами джерел, можуть включати вимогу отримання ліцензій або повідомлення уряду про заплановані поставки.