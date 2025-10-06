Китай будує інфраструктуру в Ірані в обмін на нафту, оминаючи санкції та банківську систему – WSJ

Операції здійснюються за схемою, близькою до бартеру, без грошових переказів.

Китайська Народна Республіка постачає Ірану інфраструктурні послуги в обмін на нафту, уникаючи міжнародних санкцій і використовуючи бартерні схеми замість традиційних фінансових розрахунків.

За даними The Wall Street Journal, таким чином КНР обходить обмеження США та інших країн на імпорт іранської нафти.

За інформацією видання, Китай закуповує іранську нафту, попри санкції, не через міжнародну банківську систему, а в рамках бартерної схеми. В обмін на постачання енергоносіїв китайські державні компанії будують в Ірані об’єкти інфраструктури — дороги, мости, електростанції та інше.

У схемі задіяні:

Sinosure — велика китайська страхова корпорація, що спеціалізується на експортно-кредитному страхуванні й діє в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях",

Chuxin — маловідома, майже закрита фінансова організація, діяльність якої засекречена.

Журналісти зазначають, що офіційно Іран не отримує грошових коштів за нафту — натомість кошти з китайського боку спрямовуються безпосередньо на фінансування будівельних робіт у країні.

У 2024 році за такою схемою було використано близько $8,4 мільярда, які пішли на фінансування масштабних проєктів на території Ірану.

Також повідомляється про наявність таємної довгострокової угоди між Пекіном і Тегераном, відповідно до якої Китай зобов’язався вкласти до $25 мільярдів в інфраструктуру Ірану, починаючи з початку 2000-х років. Скільки коштів було фактично інвестовано, достеменно невідомо, але з 2021 року обсяги робіт значно зросли.

Окрім фінансування інфраструктури, Іран також використовує прибутки від експорту нафти до КНР для закупівлі китайських товарів — це допомагає підтримувати споживчий попит на внутрішньому ринку, який ослаблений під дією санкцій.

За даними аналітичної компанії Kpler, майже 90% експорту іранської нафти нині припадає на Китай. У першій половині 2025 року КНР щоденно імпортувала до 1,4 млн барелів іранської нафти, хоча офіційна китайська митна статистика вже з 2022 року не відображає ці обсяги.