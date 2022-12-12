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COVID-19

Китай деактивує національний додаток для відстеження переміщення людей під час пандемії коронавірусу

12 грудня 2022, 16:37
Китай деактивує національний додаток для відстеження переміщення людей під час пандемії коронавірусу
Фото: рбк-україна
Влада Китаю оголосила, що деактивує додаток, який відстежував пересування людей під час пандемії коронавірусу.
Про це пише BBC.
 
Додаток Communications Itinerary Card перестане працювати уже в понеділок. Застосунок використовував телефонні сигнали для відстеження, чи хтось подорожував до зони високого ризику зараження COVID-19.
 
Зазначається, що пересування між провінціями буде спрощено завдяки зняттю обмежень. Зупинка додатка символізує відмову Китаю від своєї ​​стратегії "нульової терпимості до COVID-19" після масових протестів у кількох містах.
 
Наприкінці листопада в Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які діють від початку пандемії коронавірусу. Також аналогічні протести почалися і в інших містах Китаю. Причиною стала пожежа в багатоповерхівці в місті Урумчі, де загинули 10 людей. Після цього серед людей стала ширитися думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин. На цих протестах також лунали й гасла проти китайської влади та Сі Цзіньпіна.
 
Влада Китаю вирішила серйозно послабити карантинні коронавірусні обмеження в країні. В країні більше не вимагатимуть негативних ПЛР-тестів, швидких тестів або "кодів здоровʼя" для входу до більшості громадських місць. Винятками стануть будинки для літніх людей, будинки соціального захисту, медичні заклади, школи та дитячі садки. Також для оптимізації тестування в адміністративних регіонах Китаю без гострої необхідності не будуть проводити масові тестування на коронавірус.
Китайкоронавірусдодаток

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