Китай деактивує національний додаток для відстеження переміщення людей під час пандемії коронавірусу

Влада Китаю оголосила, що деактивує додаток, який відстежував пересування людей під час пандемії коронавірусу.

Додаток Communications Itinerary Card перестане працювати уже в понеділок. Застосунок використовував телефонні сигнали для відстеження, чи хтось подорожував до зони високого ризику зараження COVID-19.

Зазначається, що пересування між провінціями буде спрощено завдяки зняттю обмежень. Зупинка додатка символізує відмову Китаю від своєї ​​стратегії "нульової терпимості до COVID-19" після масових протестів у кількох містах.

Наприкінці листопада в Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які діють від початку пандемії коронавірусу. Також аналогічні протести почалися і в інших містах Китаю. Причиною стала пожежа в багатоповерхівці в місті Урумчі, де загинули 10 людей. Після цього серед людей стала ширитися думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин. На цих протестах також лунали й гасла проти китайської влади та Сі Цзіньпіна.

Влада Китаю вирішила серйозно послабити карантинні коронавірусні обмеження в країні. В країні більше не вимагатимуть негативних ПЛР-тестів, швидких тестів або "кодів здоровʼя" для входу до більшості громадських місць. Винятками стануть будинки для літніх людей, будинки соціального захисту, медичні заклади, школи та дитячі садки. Також для оптимізації тестування в адміністративних регіонах Китаю без гострої необхідності не будуть проводити масові тестування на коронавірус.