Китай готовий співпрацювати з Німеччиною в сфері економіки і торгівлі – глава МЗС

На думку глави МЗС Китаю, гальмування економічного і торговельного співробітництва є контрпродуктивним.

Китай готовий співпрацювати з Німеччиною в економічній і торговельній сферах, і обидві країни є партнерами, а не супротивниками, заявив китайський міністр закордонних справ Цінь Ган.

Про це повідомляє Reuters.

Цінь, виступаючи на спільній прес-конференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, сказав, що штучне гальмування нормального економічного і торговельного співробітництва було б контрпродуктивним.

Говорячи про ситуацію з Тайванем, він заявив, що якщо країни хочуть поважати принцип єдиного Китаю, то правильним кроком буде рішуче виступити проти незалежності острова.

Нещодавно Китай провів військові навчання навколо Тайваню, заявивши, що перевіряв інтегровані військові можливості в реальних бойових умовах, відпрацьовуючи точні удари по острову, який Пекін вважає своєю територією.

Щодо питання України, Цінь сказав, що Китай готовий продовжувати працювати заради миру і сподівається, що всі сторони залишатимуться "об'єктивними, спокійними і працюватимуть разом". Більше про позицію Китаю читайте в статті ексочільника МЗС України Павла Клімкіна "Китайський маджонг".

"Я хочу підкреслити, що роль Китаю в українському питанні, наша пропозиція зводиться до одного - переконувати і сприяти переговорам, і ми не будемо робити нічого, щоб підливати масла у вогонь", - заявив Цінь.