Китай і Бразилія ініціюють зустріч "Друзів миру" для обговорення війни в Україні

Також відбудеться засідання Радбезу ООН у зв'язку з річницею повномасштабного вторгнення рф в Україну.

У лютому Китай, Бразилія та інші країни Глобального Півдня в рамках ініціативи "Друзі миру" планують провести зустріч, щоб "оцінити поточну ситуацію" щодо війни в Україні.

Із такою заявою виступив новопризначений постпред Китаю при ООН Фу Цун, слова якого цитує "Укрінформ".

За його словами Фу Цуна, обидві сторони конфлікту – Україна та росія – висловлюють готовність до мирних переговорів. Він зазначив, що учасники зустрічі мають намір оцінити ситуацію та визначити, чи може ця ініціатива сприяти діалогу між сторонами, якщо він відбудеться.

Китайські дипломати наразі активно співпрацюють з українським постпредством у підготовці до засідання, запланованого на 24 лютого. Захід відбудеться під час головування Китаю в Раді Безпеки ООН та у зв’язку з третьою річницею повномасштабного вторгнення росії в Україну.

На запитання, чи Китай і далі називатиме російську війну проти України "українською кризою", він зазначив: "Я кажу "конфлікт в Україні".

Нагадаємо, що 27 вересня 2024 року Бразилія та Китай організували у штаб-квартирі ООН зустріч у межах тижня високого рівня Генеральної Асамблеї. На захід за участю більше десятка країн не запросили Україну та росію, а серед учасників були представники Туреччини, Мексики, Індонезії, Замбії, Угорщини, Швейцарії та Франції. Тоді оголосили про створення "групи друзів", яка має сприяти реалізації мирної ініціативи Китаю та Бразилії щодо припинення війни в Україні.