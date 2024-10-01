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ПОЛІТИКА

Китай і США проведуть переговори з економічних і торговельних питань – Reuters

01 жовтня 2024, 18:05
Китай і США проведуть переговори з економічних і торговельних питань – Reuters
Між двома країнами зросла напруга на тлі нового раунду тарифів.

Міністри торгівлі США й Китаю найближчим часом проведуть телефонну розмову щодо торговельних та економічних питань, а також ключових тем, які викликають взаємне занепокоєння.

Про це повідомляє Reuters.

Під час дводенної зустрічі робочої групи в Пекіні минулого місяця з делегацією США китайські чиновники висловили "серйозну стурбованість" з приводу додаткових американських тарифів, інвестиційних обмежень і санкцій, пов'язаних із росією.

Наприкінці вересня набув чинності новий раунд тарифів США на китайські товари, включаючи електромобілі, акумулятори та сонячні панелі. 

Про нові тарифи оголосили після того, як Офіс торгового представника Штатів переглянув мита, запроваджені колишнім американським президентом Дональдом Трампом у 2018 році.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена заявила, що тарифи спрямовані на посилення захисту стратегічних американських галузей від надлишкових виробничих потужностей Китаю. Пекін пообіцяв відповідь.

Китай уже давно звинувачує Штати в стримуванні економічного розвитку та придушенні технологічного прогресу Пекіна. Але Китай водночас залишається відкритим для переговорів, особливо з огляду на перспективу повернення Трампа до Білого дому.

Трамп казав, що розгляне можливість запровадження тарифів на китайські товари на рівні 60% і більше, якщо знову стане президентом.

переговориКитайСША

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