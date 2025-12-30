Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай і США змагаються за вплив у врегулюванні конфлікту між Таїландом і Камбоджею — Bloomberg

30 грудня 2025, 08:32
Китай і США змагаються за вплив у врегулюванні конфлікту між Таїландом і Камбоджею — Bloomberg
Таїланд і Камбоджа домовилися про негайне припинення вогню після серії прикордонних сутичок.

На тлі загострення прикордонного конфлікту між Таїландом і Камбоджею посилюється дипломатичне суперництво між великими державами. Китай намагається обережно позиціонувати себе як нейтрального посередника, дистанціюючись від заяв США щодо своєї ролі у припиненні бойових дій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пекін стримано відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, який приписав Сполученим Штатам ключову роль у досягненні припинення вогню між Таїландом і Камбоджею. Аналогічну позицію китайська сторона озвучила і під час окремих контактів із представниками Камбоджі, уникаючи прямого визнання американського посередництва.

Таїланд і Камбоджа домовилися про негайне припинення вогню після серії прикордонних сутичок, унаслідок яких загинули десятки військових і цивільних, а понад пів мільйона людей були змушені залишити свої домівки. Це вже друге перемир’я між країнами за останні шість місяців.

Ситуація оголила конкуренцію між США та Китаєм за вплив у Південно-Східній Азії. Вашингтон подав домовленості як результат американського тиску, зокрема торговельних погроз, тоді як Пекін намагається поставити під сумнів західний підхід до врегулювання конфліктів і наголошує на власній ролі як «збалансованого» посередника.

Китай також заявив про готовність підтримати місію спостерігачів АСЕАН і надати гуманітарну допомогу постраждалим регіонам. Камбоджа вже отримала близько 3 млн доларів допомоги від Пекіна, а Таїланд наразі розглядає аналогічну пропозицію.

Водночас стабільність перемир’я залишається під питанням через повідомлення про інциденти з мінами у спірних прикордонних районах.

На тлі дипломатичних зусиль у Південно-Східній Азії Китай продовжує демонструвати жорстку позицію в інших регіонах. Зокрема, у понеділок, 29 грудня, підрозділи Східного командування Народно-визвольної армії Китаю розпочали масштабні військові навчання «Місія правосуддя 2025» в акваторії та повітряному просторі навколо Тайваню. Ці маневри розглядаються як черговий елемент тиску Пекіна на острів на тлі зростання регіональної напруженості.

КитайСШАТаїландКамбоджа

Останні матеріали

російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється