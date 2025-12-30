Китай і США змагаються за вплив у врегулюванні конфлікту між Таїландом і Камбоджею — Bloomberg

Таїланд і Камбоджа домовилися про негайне припинення вогню після серії прикордонних сутичок.

На тлі загострення прикордонного конфлікту між Таїландом і Камбоджею посилюється дипломатичне суперництво між великими державами. Китай намагається обережно позиціонувати себе як нейтрального посередника, дистанціюючись від заяв США щодо своєї ролі у припиненні бойових дій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пекін стримано відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, який приписав Сполученим Штатам ключову роль у досягненні припинення вогню між Таїландом і Камбоджею. Аналогічну позицію китайська сторона озвучила і під час окремих контактів із представниками Камбоджі, уникаючи прямого визнання американського посередництва.

Таїланд і Камбоджа домовилися про негайне припинення вогню після серії прикордонних сутичок, унаслідок яких загинули десятки військових і цивільних, а понад пів мільйона людей були змушені залишити свої домівки. Це вже друге перемир’я між країнами за останні шість місяців.

Ситуація оголила конкуренцію між США та Китаєм за вплив у Південно-Східній Азії. Вашингтон подав домовленості як результат американського тиску, зокрема торговельних погроз, тоді як Пекін намагається поставити під сумнів західний підхід до врегулювання конфліктів і наголошує на власній ролі як «збалансованого» посередника.

Китай також заявив про готовність підтримати місію спостерігачів АСЕАН і надати гуманітарну допомогу постраждалим регіонам. Камбоджа вже отримала близько 3 млн доларів допомоги від Пекіна, а Таїланд наразі розглядає аналогічну пропозицію.

Водночас стабільність перемир’я залишається під питанням через повідомлення про інциденти з мінами у спірних прикордонних районах.

На тлі дипломатичних зусиль у Південно-Східній Азії Китай продовжує демонструвати жорстку позицію в інших регіонах. Зокрема, у понеділок, 29 грудня, підрозділи Східного командування Народно-визвольної армії Китаю розпочали масштабні військові навчання «Місія правосуддя 2025» в акваторії та повітряному просторі навколо Тайваню. Ці маневри розглядаються як черговий елемент тиску Пекіна на острів на тлі зростання регіональної напруженості.