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Китай інвестує у виробництво мікросхем більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті – ЗМІ

03 вересня 2024, 20:54
Китай інвестує у виробництво мікросхем більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті – ЗМІ
Фото: Bloomberg
Рекордні $25 млрд, витрачені в першому півріччі в Пекіні, стимулюють розвиток місцевого ланцюжка поставок.

За 6 місяців цього року Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем у першому півріччі більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.

Про це повідомляє видання Nikkei Asia з посиланням на дані асоціації виробників мікросхем SEMI.

Видання пише, що Пекін найбільший у світі ринок напівпровідникового обладнання, витратив рекордні $25 млрд на інструменти для виробництва мікросхем за перші шість місяців 2024 року.

Також Китай може стати найбільшим інвестором у будівництво нових заводів з виробництва мікросхем, а це включає закупівлю обладнання, а загальні витрати за весь рік сягнуть 50 мільярдів доларів США.

Асоціація очікує значного щорічного зростання витрат у Південно-Східній Азії, Америці, Європі та Японії до 2027 року через тенденцію до перенесення виробництва напівпровідників на офшорні ринки.

"Ми бачимо, що Китай продовжує купувати все можливе обладнання для своїх нових виробничих потужностей з виготовлення мікросхем", - сказав Кларк Ценг, старший директор SEMI з питань ринкової інформації.

В SEMI додали, що занепокоєння щодо можливих подальших обмежень також підштовхнуло їх до того, щоб заздалегідь закупити більше обладнання, яке вони можуть придбати.

Китай є найбільшим джерелом доходів для провідних постачальників обладнання для виробництва мікросхем. На нього припадає 32%, 39% і 44% доходів американських компаній Applied Materials, Lam Research і KLA відповідно в їхніх останніх квартальних результатах.

 
Китайінвестиціїчіпи

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