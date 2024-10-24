Китай може бути незадоволений участю північнокорейських солдатів у війні в Україні – NYT

Як пише видання, це рішення стане випробуванням для дипломатичних відносин між КНР і КНДР.

Відправлення військ КНДР для участі у війні з Україною може поставити Китай у скрутне становище в дипломатичному плані.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що це рішення стане випробуванням для "близьких" дипломатичних відносин між КНР і КНДР, як ніколи раніше.

"Китай був розчарований нестабільністю, яку Пхеньян сіє в Північній Азії своєю програмою ядерної зброї та періодичними погрозами знищити Південну Корею. Тепер Північна Корея розпалює війну в Європі, що може поглибити ширшу конфронтацію з приводу світового порядку, який протиставляє Сполучені Штати та їхніх союзників осі антизахідних держав на чолі з Китаєм і росією", - йдеться в публікації.

Вказується, що Китай намагався позиціонувати себе як "силу миру" та протиставляти себе США, і перспектива відправки військ КНДР на війну з підтримуваними Заходом силами підриває цю риторику.

За словами аналітиків, ще одна проблема, яка може турбувати керівництво Китаю, - обмін військовими технологіями між росією і КНДР.

"Це може підштовхнути Північ до більш агресивних дій щодо Південної Кореї або Японії та водночас зменшити здатність Пекіна впливати на цю замкнену державу, навіть незважаючи на те, що вона покладається на Китай у плані торгівлі та допомоги", - пише NYT.

Голова корейського відділення Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Віктор Ча припустив, що Пекін не знає, як приборкати зусилля Північної Кореї з надання допомоги Кремлю:

Китай опинився між паралічем і некомпетентністю в цьому питанні. Хоча вони побічно підтримують зусилля росії у війні, вони не можуть бути задоволені долею КНДР. Нічого хорошого для них у цьому немає ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі.

У NYT нагадали, що на саміті БРІКС лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав країни "не допускати ескалації українського конфлікту".

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що є докази того, що війська Північної Кореї знаходяться у росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там будуть робити.