Китай надасть Афганістану ще $4,7 млн на боротьбу з голодом і холодом
Про це повідомив у понеділок посол Китаю в Афганістані Ван Ю, пише Інтерфакс-Україна".
"Китай надасть Афганістану ще 30 мільйонів юанів (4,7 мільйона доларів) продовольством на додаток до 200 мільйонів (юанів), які вже відправлено, щоб допомогти афганцям впоратися із суворою зимою", - написав Ван Ю у понеділок у Twitter.
Минулої суботи посольство Китаю в Кабулі пожертвувало 2 тис. продуктових пакетів нужденним людям у Кабулі та інших місцях. "Ми зробимо все можливе, щоб допомогти афганцям", - заявив тоді китайський дипломат.
23 листопада представник китайського МЗС Чжао Ліцзянь повідомляв про відправлення з китайського Сіньцзяну до Афганістану спеціального вантажного поїзда з понад 1 тис. тонн гуманітарної допомоги та предметів першої необхідності. "Це третій спеціальний вантажний поїзд з китайського Сіньцзяну до Афганістану. У комплект поставки входять одяг з ватною подушечкою, бавовняне взуття, ковдри, нан (традиційні коржики в Сіньцзяні) та сухий молочний чай", - повідомив тоді на брифінгу в Пекіні Ліцзянь.
"Понад 5000 тонн зерна і 3 мільйони доз вакцини COVID будуть відправлені партіями. Ми і надалі прислухатимемося до заклику і потреб афганського народу і гратимемо більш значну і конструктивну роль у наданні допомоги Афганістану у подоланні труднощів", - зазначив китайський дипломат.
Нагадаємо, що Німеччина виділить 600 млн євро на надання гуманітарної допомоги жителям Афганістану.
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