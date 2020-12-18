Китай не проти поділитися місячним ґрунтом з НАСА, якщо США погодяться на співпрацю

"Нажаль, через те, що в 2011 році конгрес США прийняв закон, який обмежує співпрацю і контакти американського НАСА з китайською аерокосмічної галуззю, я думаю, насамперед, це залежить від політики американського уряду", - сказав У Яньхуа .

Китай може поділитися з НАСА зразками місячного ґрунту, доставленого зондом "Чан'є-5", однак для цього потрібна зміна політики влади США, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву заступника місячної програми Китаю У Яньхуа на прес-конференції.

"Нажаль, через те, що в 2011 році конгрес США прийняв закон, який обмежує співпрацю і контакти американського НАСА з китайською аерокосмічної галуззю, я думаю, насамперед, це залежить від політики американського уряду", - сказав У Яньхуа на прес-конференції , яку транслювало Центральне телебачення Китаю.

У Яньхуа додав, що Китай продовжує готуватися до першої місії на Марс "Тяньвень-1", у рамках якої планує доставити на Землю зразки ґрунту з червоної планети.

У 2011 році НАСА виключила китайський уряд і організації, пов'язані з Китаєм, зі своїх проектів. Однак під час китайської місії "Чан'є-4" американському космічному агентству вдалося отримати дозвіл конгресу і попрацювати з Пекіном.

Китай раніше в грудні став третьою країною в світі після Росії та США, яка зуміла доставити місячний ґрунт на Землю, і першою, що реалізувала такий проект, з 1976 року. У рамках місії модуль зібрав близько двох кілограмів геологічної породи.

Нагадаємо, що NASA заплатить компанії $1 за збір місячного ґрунту