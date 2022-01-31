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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китай обрав міста і організації для випробувань блокчейну

Серед обраних міст - столиця Пекін, Гуанчжоу на півдні країни та Гуйян на південному заході
Китай обрав 15 міст та 164 організації, включно з компаніями, університетами, лікарнями та промисловими групами, для проведення випробувань із застосування блокчейн-технології.
Китай обрав міста і організації для випробувань блокчейну Фото: з вільних джерел

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Адміністрації кіберпростору.

Програма спрямована на те, щоб "дозволити технології блокчейна відігравати свою роль у спрощенні обміну даними, оптимізації бізнес-процедур, зниженні витрат, покращенні синергії та створенні надійних систем", - йдеться у заяві Адміністрації кіберпростору.

Серед обраних міст - столиця Пекін, Гуанчжоу на півдні країни та Гуйян на південному заході.

Зазначається, що вони проведуть випробування "всеосяжним" чином, у той час як інші зосередяться на конкретних галузях, таких як виробництво, енергетика, юридичні питання, авторське право, транскордонне фінансування, освіта та охорона здоров'я.

За словами китайського регулятора, інфраструктура, пов'язана з блокчейном, буде розгорнута для обміну даними у великих масштабах у виробничих цілях.

При цьому, організаціям, які беруть участь у програмі, рекомендується використовувати функціонально-сумісне, а також стале обладнання та програмне забезпечення.

За допомогою блокчейну в Китаї планують створити 200 розумних міст, де технології і дані, що збираються, за планами влади, зможуть покращити життя городян.

Нагадаємо, що фахівці Програми ООН з довкілля (ЮНЕП) вважають, що блокчейн-технологія може відіграти важливу роль у боротьбі з кліматичною кризою.

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31 01 2022 12:30
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