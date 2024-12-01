Китай оголосив США протест через продаж зброї Тайваню і згоду на транзит президента острова

Постійні зв’язки США і Тайваню викликають гнів Пекіна.

Уряд Китаю обіцяє вжити рішучі заходи у відповідь на схвалення адміністрацією США продажу зброї Тайваню і надану американською стороною згоду на транзит президента острова Лая Чінте через територію Сполучених Штатів.

Про це заявили в МЗС КНР.

Державний департамент США днями схвалив продаж Тайваню запасних частин до літаків F-16 і радіолокаційних станцій на суму близько $385 мільйонів у рамках закону, згідно з яким Вашингтон має надати Тайваню засоби для самооборони.

Такі тісні контакти між Вашингтоном і Тайбеєм постійно викликають гнів Пекіна.

"Продажі США зброї китайському регіону Тайвань серйозно порушують принцип одного Китаю, а також інтереси суверенітету та безпеки Китаю... і завдають шкоди китайсько-американським відносинам", - заявили в зовнішньополітичному відомстві.

В ще одній заяві китайське міністерство висловило протест через дозвіл американської сторони на зупинку президента Тайваню Лая Чінте на Гаваях під час його тижневого турне до дипломатичних партнерів Тайбея в тихоокеанському регіоні, яке розпочалося в суботу, 30 листопада.

В МЗС КНР додали, що Китай рішуче виступає проти будь-якої форми офіційної взаємодії між США та «регіоном Тайвань», а також протестує проти будь-якої поїздки лідера тайванської адміністрації до США від будь-якого імені чи під будь-яким приводом.

"Питання Тайваню лежить в основі ключових інтересів Китаю і є першою червоною лінією, яку не можна перетинати у китайсько-американських відносинах", - зазначається в заяві.

І ній додається, що Пекін закликає США дотримуватися принципу одного Китаю і припинити надсилати неправильні сигнали «сепаратистським силам» острова.

"Китай уважно стежитиме за розвитком подій та вживатиме рішучих і жорстких заходів для захисту суверенітету, безпеки та територіальної цілісності країни", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Тайвань ніколи не входив до складу Китаю і від її проголошення у 1949 році управляється власним урядом, сформованим за результатами демократичних виборів, але Пекін вважає острів бунтівною провінцією Китаю і погрожує застосувати війська для його возз’єднання з материком.