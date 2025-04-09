Китай перевіряє інформацію щодо ймовірної участі своїх громадян у війні в Україні

У китайському МЗС зазначили, що завжди застерігали своїх громадян від участі у будь-яких конфліктах

Китай спільно з Україною перевіряє інформацію щодо ймовірної участі громадян КНР у війні на боці рф.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь на пресконференції.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські бійці в Донецькій області взяли в полон двох громадян КНР.

"Дозвольте зазначити, що китайський уряд завжди просить громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-якої форми участі у збройних конфліктаз і, зокрмеа, участі у військових операціяї будь-якої сторони", – сказав китайський посадовець.