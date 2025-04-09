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Китай перевіряє інформацію щодо ймовірної участі своїх громадян у війні в Україні

09 квітня 2025, 12:53
Китай перевіряє інформацію щодо ймовірної участі своїх громадян у війні в Україні
Фото: з вільного доступу
У китайському МЗС зазначили, що завжди застерігали своїх громадян від участі у будь-яких конфліктах
Китай спільно з Україною перевіряє інформацію щодо ймовірної участі громадян КНР у війні на боці рф.
 
Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь на пресконференції.
 
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські бійці в Донецькій області взяли в полон двох громадян КНР.
 
"Дозвольте зазначити, що китайський уряд завжди просить громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-якої форми участі у збройних конфліктаз і, зокрмеа, участі у військових операціяї будь-якої сторони", – сказав китайський посадовець.
Китайвійна в Україніросія окупанти

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