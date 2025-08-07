Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай підриває мирну ініціативу Трампа, таємно підтримуючи війну росії проти України — The Telegraph

07 серпня 2025, 10:04
Китай підриває мирну ініціативу Трампа, таємно підтримуючи війну росії проти України — The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Сі Цзіньпін не зацікавлений у завершенні війни — навпаки, Пекін прагне максимально затягнути її.

У момент, коли адміністрація Дональда Трампа активізує зусилля щодо припинення війни в Україні, Китай фактично саботує мирний процес, підживлюючи конфлікт із тіні.

Як пише стратегічний аналітик військової розвідки, експосадовиця Розвідувального управлінні Пентагону Ребека Коффлер для The Telegraph, Сі Цзіньпін не зацікавлений у завершенні війни — навпаки, Пекін прагне максимально затягнути її.

За оцінками аналітиків, Китай розглядає Україну як опосередковану війну, яка виснажує обох ключових суперників — москву і Вашингтон. У той час як США фінансують оборону України, Китай посилює москву — постачає мікроелектроніку, оптичні системи, компоненти для дронів та інші технології подвійного призначення, критичні для ведення бойових дій.

Розвідувальні джерела повідомляють про створення секретного заводу з виробництва ударних дронів у Китаї спільно з російським концерном "Алмаз-Антей". Це — частина глибшої стратегії Пекіна: зберігати публічний нейтралітет, водночас допомагаючи росії вести затяжну війну, зазначає Коффлей.

Під прикриттям економічного співробітництва, Китай щороку імпортує мільйони барелів російської нафти та газу, часто за допомогою тіньового флоту, оминаючи санкції. Після того як Трамп запровадив нові 25% тарифи проти Індії за імпорт російської нафти, Китай продовжив закупівлі без змін, відкинувши навіть загрозу 100% тарифу від міністра фінансів США.

Експерти вбачають у цій підтримці москви стратегічний розрахунок: затяжний конфлікт дозволяє Китаю зменшити запаси американської зброї та знизити готовність США до протидії потенційному вторгненню на Тайвань, яке розглядається як реалістичний сценарій до 2027 року.

"Поки два тигри б’ються в долині, мудра мавпа сидить на горі й спостерігає", — пише авторка про тактику Сі Цзіньпіна, посилаючись на китайську алегорію.

У цьому контексті мирна ініціатива Трампа опиняється під загрозою: його посланець Стів Віткофф веде перемовини з кремлем, але Китай і росія, хоч і публічно партнери, мають власні вигоди від продовження війни. Спільні морські навчання в Японському морі — черговий сигнал, що Пекін і москва не готові до миру.

СШАКитайвійнаДональд Трамп

Останні матеріали

Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Політика
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 07:20
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Cуспільство
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 16:46
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється