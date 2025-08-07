Китай підриває мирну ініціативу Трампа, таємно підтримуючи війну росії проти України — The Telegraph

Сі Цзіньпін не зацікавлений у завершенні війни — навпаки, Пекін прагне максимально затягнути її.

У момент, коли адміністрація Дональда Трампа активізує зусилля щодо припинення війни в Україні, Китай фактично саботує мирний процес, підживлюючи конфлікт із тіні.

Як пише стратегічний аналітик військової розвідки, експосадовиця Розвідувального управлінні Пентагону Ребека Коффлер для The Telegraph, Сі Цзіньпін не зацікавлений у завершенні війни — навпаки, Пекін прагне максимально затягнути її.

За оцінками аналітиків, Китай розглядає Україну як опосередковану війну, яка виснажує обох ключових суперників — москву і Вашингтон. У той час як США фінансують оборону України, Китай посилює москву — постачає мікроелектроніку, оптичні системи, компоненти для дронів та інші технології подвійного призначення, критичні для ведення бойових дій.

Розвідувальні джерела повідомляють про створення секретного заводу з виробництва ударних дронів у Китаї спільно з російським концерном "Алмаз-Антей". Це — частина глибшої стратегії Пекіна: зберігати публічний нейтралітет, водночас допомагаючи росії вести затяжну війну, зазначає Коффлей.

Під прикриттям економічного співробітництва, Китай щороку імпортує мільйони барелів російської нафти та газу, часто за допомогою тіньового флоту, оминаючи санкції. Після того як Трамп запровадив нові 25% тарифи проти Індії за імпорт російської нафти, Китай продовжив закупівлі без змін, відкинувши навіть загрозу 100% тарифу від міністра фінансів США.

Експерти вбачають у цій підтримці москви стратегічний розрахунок: затяжний конфлікт дозволяє Китаю зменшити запаси американської зброї та знизити готовність США до протидії потенційному вторгненню на Тайвань, яке розглядається як реалістичний сценарій до 2027 року.

"Поки два тигри б’ються в долині, мудра мавпа сидить на горі й спостерігає", — пише авторка про тактику Сі Цзіньпіна, посилаючись на китайську алегорію.

У цьому контексті мирна ініціатива Трампа опиняється під загрозою: його посланець Стів Віткофф веде перемовини з кремлем, але Китай і росія, хоч і публічно партнери, мають власні вигоди від продовження війни. Спільні морські навчання в Японському морі — черговий сигнал, що Пекін і москва не готові до миру.