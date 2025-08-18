Китай підтримав переговори Трампа і путіна

У Пекіні також прокоментували заплановану зустріч Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Китай позитивно відреагував на зустріч Дональда Трампа з Володимиром путіним, що відбулася 15 серпня на Алясці, назвавши її кроком до мирного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Newsweek, посилаючись на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи", - заявила вона на брифінгу, використовуючи офіційне формулювання Китаю щодо війни в Україні.

Мао Нін підкреслила, що Пекін вітає контакти між США та рф, адже вважає їх "сприянням процесу політичного врегулювання".

Сьогодні, 18 серпня, Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і низкою європейських лідерів у Білому домі.

За інформацією ЗМІ, під час переговорів Трамп може тиснути на Київ з метою укладення угоди з москвою, яка потенційно передбачає поступки територіями на користь рф.

"Ми очікуємо, що всі зацікавлені сторони візьмуть участь у процесі мирних переговорів у відповідний час та якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої й обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін", - прокоментувала Нін.

Китай залишається ключовим стратегічним партнером росії і традиційно утримується від публічної критики дій кремля в Україні.