Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай підтримав переговори Трампа і путіна

18 серпня 2025, 14:29
Китай підтримав переговори Трампа і путіна
Фото: з вільного доступу
У Пекіні також прокоментували заплановану зустріч Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Китай позитивно відреагував на зустріч Дональда Трампа з Володимиром путіним, що відбулася 15 серпня на Алясці, назвавши її кроком до мирного врегулювання війни в Україні. 

Про це повідомляє Newsweek, посилаючись на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін. 

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи", - заявила вона на брифінгу, використовуючи офіційне формулювання Китаю щодо війни в Україні. 

Мао Нін підкреслила, що Пекін вітає контакти між США та рф, адже вважає їх "сприянням процесу політичного врегулювання".

Сьогодні, 18 серпня, Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і низкою європейських лідерів у Білому домі. 

За інформацією ЗМІ, під час переговорів Трамп може тиснути на Київ з метою укладення угоди з москвою, яка потенційно передбачає поступки територіями на користь рф. 

"Ми очікуємо, що всі зацікавлені сторони візьмуть участь у процесі мирних переговорів у відповідний час та якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої й обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін", - прокоментувала Нін. 

Китай залишається ключовим стратегічним партнером росії і традиційно утримується від публічної критики дій кремля в Україні.

 
РосіяСШАКитай

Останні матеріали

Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється