БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВлада Китайської народної республіки планує до 2023 року повністю відмовитися від закордонної техніки в держустановах та громадських організаціях. Рішення ухвалили на фоні заборони відомствам США використовувати техніку, виготовлену китайськими компаніями Huawei та ZTE.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай планує відмовитись від використання закордонної комп'ютерної техніки через 3 роки — Financial Times
Комп'ютерна техніка — пристрої та системи пристроїв, що є компонентами комп'ютера, а також самі комп'ютери та обладнання, яке працює спільно з комп'ютерами (периферійні пристрої) і забезпечує деяку додаткову функціональність (друк або сканування документів, доступ до мережі, захист від збоїв живлення тощо)
Фото: slon.ru
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times, передає "Громадське".
Передусім під обмеження потрапить продукція американських компаній, таких як HP, Dell і Microsoft. Замінити її планують технікою китайської компанії Lenovo.
Видання пише, що замінити в Китаї мають понад 20-30 млн електронних ґаджетів. Процес відбуватиметься поступово: за 2020 рік планують замінити близько 30% комп’ютерів, у 2021 – близько 50%, а в 2022 – решту.
Такі дії китайської влади є частиною плану з послаблення залежності від іноземних виробників.
Нагадаємо, що У китайській лабораторії вперше народилися живими дві свині з клітинами мавпи, однак вони померли за тиждень.
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