Китай поки що не постачає зброю рф, але підтримка російського ВПК тривожить – Блінкен

Держсекретар США попередив про санкції проти будь-яких організацій, залучених до підтримки москви.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Києві висловив "глибоку стурбованість" щодо того, що Китай підтримує російський військово-промисловий комплекс.

Про це повідомляє Sky News.

Блінкен заявив, що Китай поки що утримується від постачань зброї росії, але Сполучені Штати й далі застосовуватимуть санкції проти будь-яких організацій, залучених до підтримки москви.

Такі слова Блінкена прозвучали за день до візиту в Пекін президента рф путіна, що, за словами журналістів, має бути сигналом підтримки з боку впливового політичного партнера — генерального секретаря ЦК КПК і голови КНР Сі Цзіньпіна.

Дводенний візит путіна має слугувати доказом "безмежного" двостороннього партнерства всупереч тиску з боку США через вторгнення російських військ в Україну.

Наприкінці минулого місяця Блінкен був у Китаї, де він застеріг високопоставленого дипломата Ван Ї від розширення військової підтримки росії.