Китай реагує на торговельні санкції ЄС розслідуванням щодо імпорту молочних продуктів

Пекін стверджує, що Європа отримує надприбутки від надмірно субсидованої галузі.

Уряд Китаю розпочав антисубсидійне розслідування щодо імпорту молочної продукції з ЄС, що стало черговим рівнем ескалації торговельного протистояння між Брюсселем і Пекіном.

Про це повідомляє Politico.

Після того, як Єврокомісія оприлюднила остаточний проєкт мит на китайські електромобілі, Пекін оголосив про розслідування, яке охопить майже всі поставки молочної продукції з ЄС із квітня 2023 року до кінця березня 2024 року.

Цей крок розглядається як відповідь на розслідування Євросоюзу щодо китайських електромобілів і слідує за попередніми розслідуваннями Пекіна щодо імпорту свинини з ЄС, а також бренді. У червні Пекін погрожував розслідуваннями щодо молочних продуктів і вина.

Розслідування щодо бренді вдарило по Франції, яка є найактивнішим прихильником торговельних ініціатив Єврокомісії щодо Пекіна та на яку припадає 99% експорту бренді з ЄС до Китаю. Розслідування щодо імпорту свинини підвищило ставки, зачепивши Іспанію - ще одного критика Китаю, на яку припадає дві п'ятих поставок свинини з ЄС до Пекіна, а також Данію (30% поставок) і Нідерланди (15%).

Молочна продукція стала ще однією ціллю, причому Франція знову потрапила під удар. Поставки молочної продукції, щодо якої ведеться розслідування, охоплюють близько 600 мільйонів євро на рік, із яких французький експорт становить 210 мільйонів євро, далі йдуть Італія (60 мільйонів євро), Данія (55 мільйонів євро) й Нідерланди (50 мільйонів євро).

З 20 програм субсидій щодо молочної продукції, які вивчатиме Пекін, сім підпадають під Спільну аграрну політику ЄС, тоді як 13 діють на національному рівні в Австрії, бельгійському регіоні Фландрія, Хорватії, Чехії, Фінляндії, Італії, Ірландії й Румунії.

У Єврокомісії заявили, що уважно стежитимуть за процесом розслідування разом із країнами ЄС, яких це стосується.

"Комісія буде твердо захищати інтереси молочної промисловості ЄС та Спільної аграрної політики, а також втручатиметься в разі необхідності, щоб забезпечити повну відповідність розслідування відповідним правилам СОТ", - йдеться в заяві Єврокомісії.

Відносини Пекіна з ЄС останнім часом дедалі більше загострюються, оскільки Союз наближає свою політику щодо Китаю до позиції США. Американські та європейські лідери розкритикували Пекін за те, що дешевий китайський експорт заполонив їхні ринки, й забили на сполох щодо економічної безпеки.