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Китай розпочав першу за понад 40 років космічну місію для збору місячної породи

Це перша спроба отримати зразки із супутника Землі з 1976 року
Цього тижня Китай планує запустити на Місяць безпілотний космічний апарат для взяття зразків місячної породи.
Китай розпочав першу за понад 40 років космічну місію для збору місячної породи Фото: Intuitive Machines

Науковці планують запустити космічну місію "Чан'е-5", яка складається зі спускної платформи та засобу повернення зразків, повідомляє "Громадське". Вона має пройти три етапи: успішно досягнути орбіти Місяця, приземлитися на поверхню, а також зібрати зразки та успішно повернути на Землю не менше ніж 2 кг порід.

Попередні місії "Чан'е" успішно виконали приземлення, однак досі зібрати місячні породи не вдалося.

Якщо ж Китаю вдасться отримати зразки з Місяця, він стане третьою країною, що коли-небудь отримувала породу. Раніше це вдалося тільки США та СРСР.

Китайський зонд спробує зібрати 2 кг зразків у раніше не відвідуваній області на масивній рівнині лави, відомій як Oceanus Procellarum, або "Океан штормів".

Місія "Чан'е-5" може допомогти науковцям більше дізнатися про супутник Землі та, можливо, відповісти на питання, які залишилися з попередніх місій. Наприклад, як довго Місяць залишався вулканічно активним і коли його магнітне поле, яке є ключовим фактором захисту будь-якої форми життя від сонячного випромінювання, розсіюється.

Нагадаємо, що китайський зонд на Місяці "прокинувся" після надзвичайно холодної ночі

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22 11 2020 13:51
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