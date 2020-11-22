Китай розпочав першу за понад 40 років космічну місію для збору місячної породи
Науковці планують запустити космічну місію "Чан'е-5", яка складається зі спускної платформи та засобу повернення зразків, повідомляє "Громадське". Вона має пройти три етапи: успішно досягнути орбіти Місяця, приземлитися на поверхню, а також зібрати зразки та успішно повернути на Землю не менше ніж 2 кг порід.
Попередні місії "Чан'е" успішно виконали приземлення, однак досі зібрати місячні породи не вдалося.
Якщо ж Китаю вдасться отримати зразки з Місяця, він стане третьою країною, що коли-небудь отримувала породу. Раніше це вдалося тільки США та СРСР.
Китайський зонд спробує зібрати 2 кг зразків у раніше не відвідуваній області на масивній рівнині лави, відомій як Oceanus Procellarum, або "Океан штормів".
Місія "Чан'е-5" може допомогти науковцям більше дізнатися про супутник Землі та, можливо, відповісти на питання, які залишилися з попередніх місій. Наприклад, як довго Місяць залишався вулканічно активним і коли його магнітне поле, яке є ключовим фактором захисту будь-якої форми життя від сонячного випромінювання, розсіюється.
Нагадаємо, що китайський зонд на Місяці "прокинувся" після надзвичайно холодної ночі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Промені в чорну діру: Hubble показав незвичайні тіні у центрі галактики
- ВІДЕО У Google створили додаток, який дозволяє людям із порушенням зору бігати самостійно, а не з поводирем
- ФОТО Після 57 років роботи у джунглях Пуерто-Рико закривають космічний телескоп, що знайшов перші екзопланети
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"