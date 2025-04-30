Китай скасує санкції проти законодавців ЄС, щоб відкрити шлях до торговельних переговорів

Китай скасує санкції проти п'яти чинних та колишніх членів Європарламенту, які критикували порушення прав людини.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомить про це лідерам політичних груп під час закритої зустрічі сьогодні.

Минулого тижня речник Мецоли підтвердив, що переговори щодо скасування санкцій між Європарламентом та урядом Китаю перебувають на “фінальній стадії”.

Скасування санкцій відбувається на тлі рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа перевернути міжнародні торговельні відносини, запровадивши тарифи на імпорт, причому найбільш каральні мита ляжуть на Китай. Невизначеність, що виникла після цього, дала поштовх торговельним переговорам ЄС з країнами світу.

З моменту запровадження Китаєм санкцій проти п'яти членів Європарламенту у 2021 році Парламент наклав неофіційне вето на Китай, обумовлюючи будь-які потенційні дипломатичні контакти скасуванням санкцій Пекіном.

Законодавці Європейського парламенту не пом'якшили свою критику Китаю, стверджуючи, що агресивна торговельна та промислова політика президента Сі Цзиньпіна та порушення прав людини не повинні залишатися без уваги.

Депутат Європарламенту з питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге заявив, що, незважаючи на зелене світло для співпраці з їхніми китайськими колегами, залишається багато перешкод для безперебійних торговельних відносин між ЄС та Китаєм.

“Ми дуже стурбовані промисловою політикою Китаю, яка призводить до спотворень ринку та створює надлишкові потужності, що переповнюють світовий ринок”, – сказав він, зазначивши, що також хоче “інтенсивно обговорити” бар'єри доступу до ринку, які запровадив Китай.