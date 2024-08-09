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Китай сподівається, що його суднобудівні верфі переможуть США у будь-якій майбутній війні – Reuters

09 серпня 2024, 13:58
Китай сподівається, що його суднобудівні верфі переможуть США у будь-якій майбутній війні – Reuters
Фото: з вільних джерел
Пекін прискорив будівництво десантного корабля класу 076 на острові Чаншін біля Шанхаю.

Новий військовий корабель класу "Юньнань" може бути спущений на воду вже в 2025 році і може вважатися одним із найбільших у світі, що стурбувало США та інші країни.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Поки Китай будує один з найбільших у світі військових кораблів у коротший термін, США та європейські країни витрачають час на модернізацію старих фрегатів або есмінців", - пише видання. 

Журналісти пишуть, що військово-морської розвідки США. 

Згідно з ними загальна потужність кораблебудування Китаю наразі більш ніж у 632 рази перевищує американську, а ще Пекін може залучити десятки додаткових верфей для збільшення темпів будівництва.

За останні 10 років КНР більш ніж удвічі збільшив свій флот есмінців з керованими ракетами - до 42 одиниць і спустив на воду 23 нових есмінців. 

Тоді як США за той самий період побудували лише 11.

З 2017 року Китай побудував 8 ракетних крейсерів, у той час, як США - жодного. Журналісти припустили, що це й викликає в американських чиновників найбільші занепокоєння.

Такий значний військово-морський виробничий потенціал Пекіну підтримується ще більшим сектором цивільного суднобудування. У матеріалі зазначається, що у 1999 році на китайські верфі припадало лише 5% світового тоннажу торгових суден щороку, тоді як зараз ця частка становить понад 50%.

В минулому році китайські верфі залучили майже 60% нових замовлень на торгові судна, що становить менш як 5% від загальної кількості в світі.

Швидкість будівництва китайського флоту та зростання його чисельності, що вже перевищує флот США за кількістю кораблів, викликають стурбованість західних партнерів. Зокрема, зростає занепокоєння через можливу загрозу конфлікту навколо Тайваню.

Reuters пише, що американські офіційні особи стверджують, що лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав своїм військовим бути готовими до проведення операції з вторгнення на Тайвань до 2027 року. Журналісти зазначили, що наразі Пекін заперечує ці припущення.

 
Китайсудноплавство

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