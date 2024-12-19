Китай стрімко збільшує ядерний арсенал, плануючи досягти тисячі боєголовок до 2030 року – Пентагон

Пекін за рік збільшив арсенал ядерних боєголовок на 20%.

Китай збільшив свій арсенал активних ядерних боєголовок до 600 з 500 всього за рік — Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продовжує стрімке нарощування сил, заявило Міністерство оборони США.

Про це повідомляє FT.

У щорічному звіті про військову міць Китаю Пентагон заявив, що НВАК розширила свій арсенал на 20% за 12 місяців і хоче мати у своєму розпорядженні тисячу дієздатних боєголовок до 2030 року.

За оцінками Пентагону, Пекін продовжуватиме нарощувати свої ядерні сили щонайменше до 2035 року. Але Міноборони США не повторило свій прогноз за 2022 рік, згідно з яким до середини наступного десятиліття НВАК матиме 1500 боєголовок, що майже збігається з кількістю боєголовок у США і росії.

Представник американського оборонного відомства заявив, що Пентагон був обережним у своєму останньому прогнозі.

Ракетні війська НВАК, які керують більшою частиною ядерного арсеналу Китаю, розробляють нові міжконтинентальні балістичні ракети — це значно покращить ядерні можливості Пекіна.

У доповіді також зазначається, що НВАК досягла “нерівномірного прогресу” на шляху до своєї мети модернізації. Зокрема, армія Китаю переживає нову хвилю корупції у вищих ешелонах влади, яка може підірвати прогрес.

"Це могло похитнути довіру Пекіна до високопоставлених чиновників НВАК", - йдеться у звіті.

Представник Пентагону розповів виданню, що тільки в другій половині 2023 року Китай відсторонив від посад щонайменше 15 високопоставлених військових чиновників і керівників зі сфери оборонної промисловості, в тому числі очільника Ракетних військ НВАК.

Доповідь з'явилася в той час, коли новообраний президент США Дональд Трамп готується вступити на посаду в січні. Оборонні експерти чекають на те, який підхід він обере до Китаю і Тайваню. Деякі американські чиновники вважають, що китайський лідер Сі Цзіньпін наказав своїм військовим підготуватися до вторгнення на Тайвань до 2027 року, коли відзначатиметься сторіччя заснування НВАК. Представник оборонного відомства США, однак, підкреслив, що Пентагон не вважає напад Китаю на Тайвань “неминучим” і заявив, що Штати сьогодні мають “реальні та сильні засоби стримування”.

Останніми роками Пентагон попереджав, що ядерний арсенал Китаю наближається за розміром до арсеналів США і росії. Китай не заперечує збільшення масштабів своїх ядерних сил, але відкидає занепокоєння США, заявляючи, що Вашингтон використовує це питання як привід для досягнення “абсолютного стратегічного домінування”.

Речниця китайського МЗС Мао Нін у серпні заявляла, що ядерна стратегія Китаю зосереджена на самообороні і її країна завжди утримує свій ядерний потенціал на "мінімальному рівні, якого вимагає національна безпека". Вона назвала “саме США основним джерелом ядерних загроз і стратегічних ризиків у світі”