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ПОЛІТИКА

Китай та Індія висилають журналістів одне одного на тлі напружених відносин – ЗМІ

08 червня 2023, 21:29
Китай та Індія висилають журналістів одне одного на тлі напружених відносин – ЗМІ
Джерело ukrinform
Це може вплинути на співпрацю Індії та Китаю у межах БРІКС.

Китай та Індія останнім часом висилають акредитованих журналістів один одного на тлі напруженості у двосторонніх відносинах, яка може вплинути на їхню співпрацю як членів групи БРІКС, до якої також входять Бразилія,росія та Південна Африка. 

Про це повідомляє KYODO NEWS.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила минулого тижня, що Нью-Делі відмовляється розглядати і затверджувати заявки на отримання віз для китайських журналістів із 2020 року, і в Індії перебуває лише один китайський репортер, якому не було продовжено візу.

"Оскільки кількість китайських журналістів, які перебувають в Індії, ось-ось впаде до нуля, Пекін не має іншого вибору, окрім як вжити відповідних контрзаходів для захисту законних прав та інтересів китайських медіаорганізацій", – заявила Мао.

Газета The Wall Street Journal повідомляла, що на початку року в Китаї залишилося четверо журналістів ЗМІ Індії, але щонайменше двоє з них не отримали віз для повернення до країни.

Згідно з повідомленням агентства "Сіньхуа", у його філії в Нью-Делі працює лише один журналіст із дійсною візою.

У березні міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що ситуація між Індією і Китаєм у західному гімалайському регіоні Ладакх є нестабільною і небезпечною, у деяких його частинах військові сили сторін розташовані дуже близько один до одного. За його словами, відносини Індії та Китаю не можуть повернутися до нормального стану, доки не буде вирішена прикордонна суперечка. Уряди країн залишаються на зв’язку й існує кілька військових і дипломатичних механізмів для спілкування обох сторін.

КитайІндіявідносини

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