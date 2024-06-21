Китай та росія залучають нових союзників до БРІКС на тлі посилення конкуренції з США – Bloomberg

Малайзія і Таїланд оголосили про намір приєднатися до БРІКС.

Цього тижня, коли владімір путін та китайський політик Лі Цянь завершили окремі зустрічі в Південно-Східній Азії, обидва партнери по економічному блоку БРІКС (названого так на честь Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки) з'ясували, що з'явилась ще одна країна, яка прагне приєднатися до групи, що розглядається як захист від інститутів, очолюваних Заходом. В інтерв'ю китайським ЗМІ напередодні візиту Лі до Малайзії прем'єр-міністр Анвар Ібрагім заявив про свій намір подати заявку на вступ до блоку.

Про це повідомляє Bloomberg.

А Таїланд — договірний союзник США — оголосив про своє бажання приєднатися до БРІКС минулого місяця. Для країн, які прагнуть пом'якшити економічні ризики, пов'язані з посиленням конкуренції між США і Китаєм, приєднання до БРІКС є спробою подолати деякі з цих суперечностей. У Південно-Східній Азії багато країн економічно залежать від торгівлі з Китаєм, водночас вітаючи безпекову присутність та інвестиції, які надає Вашингтон.

"Але членство в БРІКС — це також спосіб сигналізувати про зростаюче розчарування міжнародним порядком на чолі з США і ключовими інституціями, які залишаються під жорстким контролем західних держав, такими як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд", —зазначає агентство.

Для Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна інтерес до БРІКС також свідчить про їхній успіх у протистоянні спробам США і їхніх союзників ширше ізолювати їх через війну в Україні і військові загрози Тайваню, Філіппінам, Південній Кореї і Японії.

Клуб, який роками складався лише з п'яти членів, розширився завдяки Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ефіопії та Єгипту в січні цього року. Це було зроблено здебільшого завдяки зусиллям Китаю, який намагається посилити свій вплив на світовій арені.

Проте, імпульс до приєднання нових членів зберігається. Попри зусилля США та Європи, спрямовані на те, щоб перешкодити країнам мати справу з москвою, представники 12 країн, які не є членами БРІКС, з'явилися на зустрічі в рамках діалогу БРІКС у росії цього місяця. Серед них були давні вороги США, такі як Куба і Венесуела, а також такі країни, як Туреччина, Лаос, Бангладеш, Шрі-Ланка і Казахстан.

БРІКС планує запросити країни, які не є членами організації, взяти участь у наступному саміті в Казані в жовтні. Одне тільки проведення цього заходу дає Москві шанс продемонструвати всьому світу, що вона не перебуває в повній ізоляції, вважає Bloomberg.

Потенційні вигоди від вступу до БРІКС виходять за рамки геополітики. Члени блоку домовилися об'єднати валютні резерви на суму 100 мільярдів доларів, які вони зможуть позичати один одному в надзвичайних ситуаціях. Група також заснувала Новий банк розвитку — установу, створену за зразком Світового банку, яка з початку роботи у 2015 році схвалила кредити на суму майже 33 мільярди доларів.