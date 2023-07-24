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ПОЛІТИКА

Китай таємно надсилає до росії військове обладнання, якого вистачить для оснащення цілої армії – Politico

24 липня 2023, 12:03
Китай таємно надсилає до росії військове обладнання, якого вистачить для оснащення цілої армії – Politico
Джерело: glavcom
Пекін за 17 місяців війни постачав, зокрема, бронежилети, тепловізійні оптичні приціли та дрони для окупантів. Разом з тим, імпорт України різко скоротився.

Китай продовжує поставляти росії нелетальне, але корисне у військовому сенсі обладнання, що матиме істотний вплив на хід російсько-української війни. 

Про це повідомляє Politico .

Пекін за 17 місяців війни постачав, зокрема, бронежилети, тепловізійні оптичні приціли та дрони для окупантів. Разом з тим, імпорт України різко скоротився. 

Тільки у 2023 році росія імпортувала китайських БПЛА на понад 100 мільйонів доларів - у 30 разів більше, ніж Україна. На 69% збільшився російський імпорт китайської кераміки - компонент, який використовують у бронежилетах, в той час як експорт в Україну скоротився на 61%.

Серед китайських компаній, помічених в поставках росіянам спорядження, є Shanghai H Win. Щоправда, адміністрація не змогла журналістам виразно пояснити, як сталося, що їхні товари опинилися у росіян. 

Журналісти вивчили її документи і прийшли до висновків, що закупівлі сотні тисяч бронежилетів і касок проводила російська фірма-"одноденка" "Сільва", зареєстрована в Сибіру. Крім того, у закупівлях у Shanghai H Win тепловізорів на 11 мільйонів доларів брала участь компанія "Ріка".

"Легіттелеком" з москви фігурувала у закупівлі 100 тисяч касок і стільки ж форми у Deekon Shanghai, а ростовська "Позитрон", заснована тільки в березні 2021 року, в листопаді і грудні 2022-го імпортувала "шоломи для страйкболу", "різну кераміку" та інші товари (в тому числі дрони DJI Mavic 2 Enterprise Advanced і Mini 2) на суму понад 60 мільйонів доларів від китайської фірми Beijing KRNatural .

Крім того, нагадують автори матеріалу, через Китай йде потік технологій, які можуть включати в себе компоненти, вироблені на Заході, що можуть мати пряме військове застосування. Дослідники Київської школи економіки виявили, що понад 60% імпортних найважливіших компонентів російської зброї, знайденої на полі бою, були вироблені американськими компаніями.

Експерти погоджуються, що реакцію європейської громадськості - у вигляді вторинних санкцій проти пособників війни - можуть викликати хіба що прямі поставки зброї та військової техніки.

Раніше повідомлялось, що Китай імпортував рекордні обсяги російської нафти в першій половині 2023 року.

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