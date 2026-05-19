Китай відреагував на статтю про слова Сі Цзіньпіня, що путін може "пошкодувати" про війну

19 травня 2026, 13:13
Фото: з вільного доступу
Лідер КНР жодного разу публічно не давав оцінки діям кремля.
Пекін офіційно спростував інформацію про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом нібито заявив, що російський диктатор пошкодує про війну проти України.
 
Про це заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь під час брифінгу.
 
Китайське зовнішньополітичне відомство назвало дані західної преси фейком. За словами речника МЗС, оприлюднені тези не мають нічого спільного з реальністю.
 
"Зазначена інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою", – наголосив Го Цзякунь.
 
Financial Times, посилаючись на декілька власних джерел, ознайомлених з оцінками Вашингтона щодо нещодавніх переговорів, повідомило про несподівану заяву китайського лідера. За даними ЗМІ, Сі Цзіньпін під час візиту Трампа до Пекіна нібито прямо сказав американському колезі, що президент росії може пошкодувати про своє рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Журналісти підкреслили, що раніше голова Китаю ніколи публічно чи приватно не давав подібних оцінок діям кремля.
 
Одне з джерел видання, обізнане зі змістом попередніх зустрічей Сі Цзіньпіна з експрезидентом США Джо Байденом, зауважило: попри "відверті та прямі" розмови про війну, лідер КНР завжди уникав особистих оцінок путіна.

 

