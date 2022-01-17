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Китай вперше з початку 2020 року знижує ключові ставки

Народний банк Китаю знизив ставку за своїми річними позиками на 10 базисних пунктів до 2,85%
Китай вперше з квітня 2020 року знизив дві ключові ставки на 10 б.п. на тлі погіршення економічних прогнозів через спалахи коронавірусу та проблем на ринку нерухомості.
Китай вперше з початку 2020 року знижує ключові ставки GETTY IMAGES

Про це повідомляє Bloomberg, зазначає "Економічна правда".

Народний банк Китаю знизив ставку за своїми річними позиками на 10 базисних пунктів до 2,85%. На стільки ж регулятор знизив ставку семиденної ставки за зворотніми репо (операціями з продажу банкам держоблігацій з зобов’язанням викупу) - до 2,1%. 

Завдяки зниженню ставки за річними кредитами (MLF, medium-term lending facility) Народний банк Китаю фактично "влив" у фінансову систему додаткових 200 млрд юанів, або 31,5 млрд доларів.

Метою здешевлення запозичень є заохочення кредитування. Аналітики стверджують, що такий крок свідчить про слабкість економіки Китаю і спричинить значне зниження у витратах на позики.

Зниження ключових ставок НБК йде всупереч політиці, яку провадять центробанки найбільших економік світу, щодо більш жорсткої монетарної політики для стримування інфляції.

Нагадаємо, що китайський забудовник Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.

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17 01 2022 17:51
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