Китай має все більше розбіжностей із росією щодо закінчення війни в Україні – ISW

кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план на міжнародних форумах.

Американські аналітики вважають, що Китай незацікавлений у "безмежному партнерстві" із росією і все більше розходиться із кремлем у тому, як повинна закінчитися війна в Україні.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Переговори між міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим і директором Комуністичної партії Китаю управління Центральної комісії у закордонних справах Ван І після участі Китаю в мирних переговорах у Саудівській Аравії свідчать про те, що Китай все більше розходиться з росією щодо запропонованого врегулювання для припинення війни", - зазначили аналітики.

В ISW звернули увагу, що у МЗС росії та Китаю по-різному відобразили розмову Лаврова і Вана.

"У російському МЗС повідомили, що Лавров і Ван "торкнулися низки "гарячих" регіональних тем, включаючи українську кризу", а в МЗС Китаю повідомили, що російська та китайська сторони "обмінялися думками" щодо війни. Опис переговорів у Міністерстві закордонних справ Китаю може свідчити про те, що кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план на міжнародних форумах, що узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Китай незацікавлений у "безмежному партнерстві" із росією, як хоче кремль", - сказано у повідомленні.