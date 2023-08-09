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Китай має все більше розбіжностей із росією щодо закінчення війни в Україні – ISW

09 серпня 2023, 13:17
Китай має все більше розбіжностей із росією щодо закінчення війни в Україні – ISW
Джерело: glavcom
кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план на міжнародних форумах.

Американські аналітики вважають, що Китай незацікавлений у "безмежному партнерстві" із росією і все більше розходиться із кремлем у тому, як повинна закінчитися війна в Україні.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Переговори між міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим і директором Комуністичної партії Китаю управління Центральної комісії у закордонних справах Ван І після участі Китаю в мирних переговорах у Саудівській Аравії свідчать про те, що Китай все більше розходиться з росією щодо запропонованого врегулювання для припинення війни", - зазначили аналітики. 

В ISW звернули увагу, що у МЗС росії та Китаю по-різному відобразили розмову Лаврова і Вана. 

"У російському МЗС повідомили, що Лавров і Ван "торкнулися низки "гарячих" регіональних тем, включаючи українську кризу", а в МЗС Китаю повідомили, що російська та китайська сторони "обмінялися думками" щодо війни. Опис переговорів у Міністерстві закордонних справ Китаю може свідчити про те, що кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план на міжнародних форумах, що узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Китай незацікавлений у "безмежному партнерстві" із росією, як хоче кремль", - сказано у повідомленні.

відносини з рфКитайросія окупантивійна в Україні

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