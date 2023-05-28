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Китай видалив 1,4 мільйона повідомлення у соцмережах у рамках боротьби з "дезінформацією"

28 травня 2023, 19:15
Китай видалив 1,4 мільйона повідомлення у соцмережах у рамках боротьби з
Фото: з вільного доступу
У період з 10 березня до 22 травня цього року було закрито 67 тисяч акаунтів у соціальних мережах.

Китайський регулятор кіберпростору повідомив, що 1,4 мільйона повідомлень у соціальних мережах було видалено після двомісячної операції з боротьби з дезінформацією.

Про це повідомляє  Reuters.

У період з 10 березня до 22 травня цього року було закрито 67 тисяч акаунтів у соціальних мережах і видалено сотні тисяч повідомлень у межах ширшої кампанії.

З 2021 року Китай націлився на мільярди акаунтів у соціальних мережах у спробі "очистити" свій кіберпростір і полегшити контроль над ним для влади.

Останні чистки торкнулися акаунтів у популярних китайських соціальних мережах, включно з WeChat, Douyin і Weibo, які потрапляють під категорію "самостійних ЗМІ" - термін, що широко застосовується до акаунтів, що публікують новини та інформацію, але не керованим і не схваленим державою.

Із 67 тисяч акаунтів, які були закриті назавжди, майже 8 000 було видалено за "поширення фальшивих новин, чуток і шкідливої інформації".

Близько 930 тисяч інших акаунтів отримали менш суворі покарання - від видалення всіх передплатників до припинення або скасування привілеїв, пов'язаних з отриманням прибутку.

У рамках окремої кампанії регулятор нещодавно закрив понад 100 тисяч акаунтів, які нібито спотворювали інформацію про ведучих новин і медіа-агентства, щоб протистояти зростанню фейкових новин в Інтернеті, яким сприяють технології штучного інтелекту.

Під час останньої кампанії також було закрито майже 13 тисяч підроблених військових акаунтів з такими назвами, як "Командування Червоної армії Китаю", "Китайські антитерористичні сили" і "Ракетні війська стратегічного призначення".

Раніше повідомлялось, що Китай заборонив імпорт мікросхем американської Micron Technology.

Китайдезінформація

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