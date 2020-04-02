Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Китай випустить облігації на два мільярди доларів для боротьби з коронавірусом - ЗМІ

При цьому у самому банку інформацію поки не прокоментували
Банк розвитку Китаю планує випустити до 14,25 мільярдів юанів (2,04 млрд доларів) однорічних спеціальних облігацій, щоб зібрати кошти для боротьби з епідемією коронавірусу.
Китай випустить облігації на два мільярди доларів для боротьби з коронавірусом - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела,передає "Економічна правда".

При цьому у самому банку інформацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, що за минулу добу кількість заражених коронавірусом нового типу в Китаї перевищила 20 тисяч, зафіксовано 64 нові летальні випадки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2020 17:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.