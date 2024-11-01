Китай витратив $50 млрд на перетворення курортного острова Хайнань на військову базу

За ці роки Китай витратив десятки мільярдів доларів на перетворення сільськогосподарських полів і торговельних морських портів острова на військові комплекси.

Острів Хайнань, відомий також як "китайські Гаваї", розташований у теплих тропічних водах Південнокитайського моря і є одним з популярних курортів у Китаї. Однак за останнє десятиліття Китай перетворив його на мілітаризований форпост, зосередивши тут винятково потужні військові сили.

Про це у своєму великому аналітичному дослідженні пише американське видання The Washington Post.

За даними газети, загальна вартість військової інфраструктури на Хайнані та в Південно-Китайському морі за 20 років зросла втричі і станом на 2022 рік перевищила $50 млрд — це більше, ніж вартість усіх військових об'єктів США на Гаваях. Йдеться про вартість близько 200 військових об'єктів на Хайнані, мапи деяких з них наводить у своїй публікації WP.

За ці роки Китай витратив десятки мільярдів доларів на перетворення сільськогосподарських полів і торговельних морських портів острова на військові комплекси, щоб поширити своє панування і претензії "на тисячі миль океану", йдеться у матеріалі.

Військові експерти, з якими поспілкувалися журналісти WP, припускають, що таке нарощування військової сили на китайському Хайнані може мати різні мотиви:

прагнення Пекіна до нарощування геополітичної ваги на глобальному рівні;

захист морських шляхів, які живлять економіку Китаю;

експлуатація ресурсів;

гіпотетична здатність здолати сили США та їхніх союзників, якщо вони спробують перешкодити нападу Китаю на Тайвань.

Найдорожчий з об'єктів мілітаристської інфраструктури острова — це військово-морська база Юлінь вартістю близько $18 млрд. Її вартість конкурує з оцінкою одного з найважливіших об'єктів армії США в Тихому океані - Об'єднаної військової бази Перл-Гарбор-Гіккам.

База Юлінь розташована неподалік курортної зони острова у двох окремих глибоководних бухтах та містить два найдорожчі об'єкти військової інфраструктури в регіоні на сьогодні: цей сухий док та причал для авіаносців, які разом коштують приблизно $2,5 млрд, за оцінками LTSG.

Серед інших військових об'єктів, розташованих на острові Хайнань:

Єдина в Китаї база для підводних човнів, озброєних балістичними ракетами — ключовий об'єкт, який забезпечує частину системи стратегічного ядерного стримування КНР (розташована на базі Юлінь-Схід). Цей комплекс з шістьма причалами містить також велику печеру у схилі, яка призначена для розміщення кількох підводних човнів глибоко під землею та поза полем зору розвідувальних супутників

Установка розмагнічування, яка зменшує магнітну сигнатуру [випромінювання] китайських військових кораблів, роблячи їх менш помітними для протичовнових літаків і допомагаючи захистити їх від ураження.

Кілька складів для зберігання зброї на базі ВМС, ще більше таких локацій будується, а весь військово-морський комплекс Юлінь захищають батареї протикорабельних і зенітних ракет.

Авіабаза Ліншуй вартістю до $1,65 млрд, оснащена протичовновими літаками, літаками дальнього радіолокаційного стеження та новим складом боєприпасів. Це один з трьох великих військових аеродромів на острові.

Космодром Веньчан, який Китай рекламує як свій "портал у космос 21 століття". Він розташований у 200 км від узбережжя вглиб острова Хайнань. Військові КНР запускають звідси свої супутники для зв’язку, розвідки та спостереження. Веньчан, який працює з 2016 року, є єдиним космодромом Китаю на узбережжі — три інші знаходяться у віддалених регіонах, таких як Внутрішня Монголія та провінція Шаньсі. При цьому розташування космодрому ближче до екватора дає ракетам перевагу завдяки швидкості обертання Землі.

База ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю (так офіційно називаються збройні сили КНР) — один із понад 40 таких об'єктів по всій країні. Тут розміщені протикорабельні балістичні ракети DF-21D, відомі як «вбивці авіаносців». Ця зброя може подолати понад 1,4 тис. км, дозволяючи армії Китаю завдавати точних ударів по кораблях навіть у західній частині Тихого океану.

Шість атомних підводних човнів, озброєних балістичними ракетами, флотилія есмінців, два полки винищувальної авіації, бригада ракетних військ (також з балістичними ракетами), дві ескадри ударних підводних човнів, бригада берегової оборони та загальновійськова бригада.

"Це комплексний набір інфраструктури, який охоплює усі спектри конфлікту у Південнокитайському морі, над ним і під ним", — описує масштаб військової інфраструктури на острові Хайнань сказав Томас Шугарт, науковий співробітник Центру нової американської безпеки (Center for a New American Security) та колишній офіцер-підводник військово-морських сил США.

"І все це буде дуже важко нейтралізувати, особливо під час великого конфлікту навколо Тайванської протоки", — попереджає він про потенційні ризики у випадку глобальнішого конфлікту.